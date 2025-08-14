SG Union Klosterfelde: "Wir wissen genau, was uns dort erwartet"

Schweres Los direkt zum Auftakt

„Am Freitagabend steht für uns in der 1. Runde des Landespokals mit dem MSV Neuruppin eine echte Herausforderung an“, sagt Kevin Hetzel und macht damit unmissverständlich klar, wie hoch die Hürde ist. Der MSV hat sich im Sommer namhaft verstärkt und gilt als einer der heißesten Anwärter auf den Oberliga-Aufstieg in der kommenden Saison. „Der Gegner hat sich im Sommer sehr stark verstärkt und zählt für mich ganz klar zu den Top-Favoriten in der Brandenburgliga, wenn es um den Aufstieg in die Oberliga in der kommenden Saison geht.“

Ernüchternder Saisonstart in der Liga

Die SG Union reist nicht mit der optimalen Ausgangslage an. In der NOFV-Oberliga Nord musste sich Klosterfelde zum Saisonstart zweimal geschlagen geben. „Nach zwei Niederlagen zum Oberliga-Start hätten wir wahrscheinlich kaum ein schwereres Los ziehen können“, so Hetzel. Dennoch wird die Mannschaft nicht den Kopf in den Sand stecken, denn im Pokal gelten eigene Gesetze.

Respekt vor Neuruppins Heimstärke

Hetzel weiß um die Stärken des Gegners, besonders auf heimischem Rasen. „Wir wissen genau, was uns dort erwartet – und wir wissen auch, dass Neuruppin zu Hause brandgefährlich ist und viel Tempo hat.“ Der MSV wird mit seinem schnellen Offensivspiel und der Wucht im Umschalten versuchen, die Union-Abwehr unter Druck zu setzen.

Positive Bilanz aus der Vorsaison

Trotz aller Vorsicht geht Union mit Selbstvertrauen in die Partie. Der Grund: In der vergangenen Saison trafen beide Teams in der Liga zweimal aufeinander – beide Spiele gewann Klosterfelde. „In der letzten Saison konnten wir beide Ligaduelle mit 1:0 für uns entscheiden. Auch jetzt wollen wir im dritten Anlauf wieder als Sieger vom Platz gehen und eine Runde weiterkommen.“

Einsatzbereitschaft als Schlüssel

Damit das gelingt, fordert der Coach von seiner Mannschaft maximale Leidenschaft. „Dafür werden wir alles auf dem Platz lassen, mutig auftreten und versuchen, das Maximale rauszuholen.“ Gerade im Pokal könne Einsatzbereitschaft oft den entscheidenden Unterschied machen, weiß Hetzel.

Das jüngste Pflichtspiel als Mahnung

Die 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende beim TuS Makkabi Berlin hat noch einmal verdeutlicht, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Enttäuschung ist. Union war in Berlin lange auf Augenhöhe, musste sich aber durch einen Gegentreffer in der 89. Minute geschlagen geben.

Fokus auf einen erfolgreichen Pokalabend

Für Hetzel und sein Team ist deutlich: „Unser Ziel ist klar. Mit einem positiven Ergebnis und einem guten Gefühl in den dritten Oberliga-Spieltag zu gehen – dann wartet Viktoria Berlin, wo wir uns die ersten drei Punkte sichern wollen.“ Ein Weiterkommen im Pokal wäre dafür die perfekte Grundlage.

Anstoß unter Flutlicht

Der Ball rollt am morgigen Freitag ab 19:30 Uhr in Neuruppin. Flutlicht und Pokalatmosphäre – für die SG Union Klosterfelde ist es die Gelegenheit, Charakter zu zeigen und sich mit einem Auswärtssieg das Selbstvertrauen zurückzuholen, das nach dem misslungenen Ligastart dringend gebraucht wird.