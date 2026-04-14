SG Union Klosterfelde vor Mahlsdorf-Spiel: "Was will man mehr?"

Wenn am morgigen Mittwoch um 19:30 Uhr das Flutlicht angeht, begegnen sich zwei Mannschaften in fast identischer Ausgangslage. Die SG Union 1919 Klosterfelde empfängt als Tabellenvierter den BSV Eintracht Mahlsdorf, der derzeit den fünften Rang belegt. Beide Teams weisen nach 23 absolvierten Partien exakt 39 Punkte auf, was die sportliche Relevanz dieses Nachholspiels unterstreicht.

Eine Begegnung im Zeichen der gemeinsamen Vergangenheit

Für Klosterfeldes Trainer Lucio Geral ist diese Partie weit mehr als ein gewöhnlicher Termin. Die personelle Verflechtung zwischen den beiden Klubs ist außergewöhnlich hoch und verleiht dem Vergleich eine zusätzliche Würze. Der Coach der Unioner blickt mit einer Mischung aus Stolz und Verbundenheit auf die Besetzung seines Kaders: „Punktgleich, Platz vier gegen fünf. Mit Anton Kanther, Ian Kroh, Maximilian Boritzki, Pascal Schölzke, Henrik Markhoff, Jan Meißner und Lucio Geral stehen gleich sieben ehemalige Mahlsdorfer mittlerweile in Brot und Wasser bei Klosterfelde – was will man mehr?“

Personelle Sorgenfalten trotz großer Vorfreude

Trotz der emotionalen Aufladung muss die SG Union 1919 Klosterfelde mit personellen Einschränkungen planen. Die Ausfälle, die bereits das vergangene Wochenende im Brandenburg-Duell gegen den FSV Optik Rathenow prägten, belasten das Team weiterhin. Jene Partie in Rathenow endete nach einem Tor von Michel Sobek mit einem 1:1-Unentschieden. Lucio Geral stellte vor dem Heimspiel klar: „Die Ausfälle vom Wochenende fehlen unverändert weiter.“ Die Tiefe des Kaders wird somit erneut auf die Probe gestellt, um gegen den direkten Konkurrenten zu bestehen.

Die Erinnerung an das umkämpfte Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison lässt auf eine enge und spannungsgeladene Partie schließen. In Mahlsdorf trennten sich die Mannschaften vor 148 Zuschauern mit einem 1:1-Remis. Während Nils Wilko Stettin den BSV Eintracht Mahlsdorf damals in Führung brachte, sicherte Irfan Brando der Union den späten Punktgewinn. Ein entscheidender Moment jenes Spiels war zudem der verschossene Elfmeter von Peter Köster, der einen möglichen Sieg der Mahlsdorfer verhinderte. Am morgigen Mittwoch werden die Karten neu gemischt.