SG Union Klosterfelde: "Unterm Strich nehmen wir den Punkt mit"

Blitzstart in der Hansestadt

Die Partie in Wismar begann aus Sicht der Klosterfelder optimal. Bereits in der 14. Minute brachte Caner Özcin Union mit 1:0 in Führung. Der Außenseiter agierte mutig, störte früh und setzte Akzente im Offensivspiel. Doch die Partie nahm bald eine dramatische Wendung: Niklas Tille verwandelte in der 29. Minute einen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später stellte Gentuar Durmishi auf 2:1 für Union.

Verpasste Chancen und bittere Gegentore

Es schien, als könne Union das Spiel in dieser Phase an sich reißen. Doch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlte. „Wir hatten gute Möglichkeiten, auch schon in der ersten Halbzeit auf 3:1 zu stellen – scheitern aber zweimal frei vor dem Torwart“, ärgerte sich Trainer Kevin Hetzel. Diese vergebenen Chancen sollten sich rächen: Jonas Hurtig erzielte in der 42. Minute den erneuten Ausgleich, und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erzielte Lares Kodanek das 3:2 für die Gastgeber.

Reaktion nach dem Pausenrückstand

In der Kabine schwor sich die Mannschaft noch einmal ein – und zeigte sofort die richtige Antwort. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff war es erneut Caner Özcin, der mit seinem zweiten Treffer das 3:3 markierte. „Nach dem 2:3-Rückstand zur Pause haben wir Moral gezeigt, das Spiel offen gestaltet und hätten mit ein bisschen mehr Konsequenz sogar den Sieg einfahren können“, so Hetzel.

Überzahl bringt nicht den erhofften Vorteil

Ein Schlüsselmoment der Partie ereignete sich bereits in der 27. Minute, als Wismars Danilo John mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Doch Union konnte den numerischen Vorteil nicht entscheidend nutzen. „Wir sind auf der einen Seite glücklich, dass wir hier in Wismar einen Punkt mitnehmen konnten. Auf der anderen Seite sind wir aber auch etwas enttäuscht, weil wir nach der Gelb-Roten Karte für Wismar in Überzahl gespielt haben und das Spiel ergebnistechnisch nicht komplett auf unsere Seite ziehen konnten“, erklärte Hetzel.

Lob für den Gegner

Trotz der eigenen Enttäuschung zollte Hetzel dem Gegner Respekt: „Wismar hat gezeigt, warum sie eine Top-Mannschaft sind: spielstark, giftig in den Umschaltmomenten und trotz Unterzahl defensiv sehr kompakt. Gegen so einen tiefen Block ist es immer schwer, Lösungen zu finden.“ Gerade die kompakte Defensive der Gastgeber machte es Union schwer, in der Schlussphase klare Chancen zu erspielen.

Wichtiger Punkt für den Aufsteiger

Am Ende stand ein Punktgewinn, der für Union alles andere als selbstverständlich ist. „Unterm Strich nehmen wir den Punkt aber gerne mit. Für uns als Aufsteiger ist es wichtig, demütig zu bleiben. Hier in Wismar etwas Zählbares mitzunehmen, müssen erstmal andere Teams aus dem Tabellenkeller schaffen“, betonte Hetzel.

Blick auf die Tabelle

Mit dem Punktgewinn steht die SG Union auf Rang neun. Nach vier Spielen stehen nun vier Punkte und ein Torverhältnis von 9:7 zu Buche – ein solider Zwischenstand für den Aufsteiger.

Fokus auf den Landespokal

Schon am kommenden Samstag wartet das nächste Highlight: In der zweiten Runde des Brandenburger Landespokals tritt die SG Union beim SV Frankonia Wernsdorf 1919 an. Dort will die Mannschaft den Schwung aus der Liga mitnehmen und den Einzug in die nächste Runde perfekt machen, bevor es in der Oberliga wieder ernst wird.

Moral als Schlüssel für die kommenden Aufgaben

Das 3:3 in Wismar hat gezeigt, dass Union nicht nur mithalten, sondern auch auswärts punkten kann – selbst bei einem Top-Team der Liga. Der erkämpfte Punkt und die gezeigte Moral sind ein starkes Signal: Union Klosterfelde ist in der Oberliga angekommen und bereit, weiter für jedes Ziel zu kämpfen.