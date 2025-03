SG Union Klosterfelde und Petershagen/Eggersdorf kämpfen um die Spitze

– Foto: Rene Hofrichter

In der Brandenburgliga steht der 19. Spieltag an, vor allem an der Tabellenspitze bleibt es spannend. Die SG Union 1919 Klosterfelde und der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während der SV Altlüdersdorf als Dritter auf Ausrutscher der Konkurrenz lauert. Am anderen Ende der Tabelle kämpft der SV 1920 Zehdenick weiter um den Ligaverbleib und steht bei Spitzenreiter Klosterfelde vor einer enormen Herausforderung.

Morgen, 19:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde SV 1920 Zehdenick Zehdenick 19:30 PUSH

Tabellenführer SG Union 1919 Klosterfelde (38 Punkte) trifft auf das Schlusslicht SV 1920 Zehdenick (13 Punkte). Die Gastgeber präsentierten sich zuletzt in Topform und besiegten Brandenburger SC Süd 05 deutlich mit 5:1. Vor allem Philip Einsiedel zeigte mit einem frühen Doppelpack seine Klasse. Klosterfelde stellte damit erneut seine Offensivstärke unter Beweis und bleibt gemeinsam mit Petershagen/Eggersdorf an der Spitze. Zehdenick hingegen verlor denkbar knapp mit 0:1 gegen Altlüdersdorf, wobei der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel. Im Hinspiel setzte sich Klosterfelde mit 3:1 durch, als Irfan Brando früh traf und sein Team später erneut in Führung brachte. Zehdenick muss nun auswärts versuchen, die beste Defensive der Liga zu knacken, während Klosterfelde seine Spitzenposition verteidigen will. ---

Morgen, 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin Neuruppin FSV Union Fürstenwalde FSV Union 19:30 PUSH

Der 14. trifft auf den Neunten. Neuruppin (17 Punkte) verlor zuletzt mit 1:2 in Sachsenhausen, nachdem Dominic Schöps mit einem Doppelpack für den Gegner das Spiel entschied. Trotz einer späten Aufholjagd durch Maksym Kyrylov blieb Neuruppin ohne Punkte. Fürstenwalde (20 Punkte) feierte hingegen einen wichtigen 4:2-Sieg gegen Blankenfelde-Mahlow und profitierte dabei von einem Doppelpack von Ingo Wunderlich. Die Mannschaft zeigte sich besonders in der ersten Halbzeit effizient und ging mit einer 3:0-Führung in die Pause. Im Hinspiel setzte sich Fürstenwalde mit 4:2 durch, nachdem Neuruppin früh mit zwei Toren in Führung gegangen war, das Spiel aber nach der Pause komplett aus der Hand gab. Nun kann Neuruppin sich revanchieren und im direkten Duell den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz verkürzen. ---

Altlüdersdorf (33 Punkte) setzte sich zuletzt mit 1:0 gegen Zehdenick durch, musste aber lange auf den entscheidenden Treffer warten. Szymon Wierzchowski traf erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Lübben (27 Punkte) musste sich mit einem 1:1 gegen Fortuna Babelsberg begnügen, nachdem Eric Schwarz sein Team zunächst in Führung gebracht hatte. In der Schlussphase gelang den Babelsbergern noch der Ausgleich. Im Hinspiel gab es eine deutliche 0:4-Pleite für Altlüdersdorf, als Lübben mit einer starken Leistung und einem Dreierpack von Jefferson da Silva Alves das Spiel dominierte. Nun geht es für Altlüdersdorf darum, sich für diese Niederlage zu revanchieren und den Anschluss an die Spitze zu wahren. ---

Fortuna Babelsberg (18 Punkte) und Schöneiche (18 Punkte) stehen beide unter Druck. Babelsberg kam zuletzt zu einem 1:1 gegen Lübben, wobei Armand Ligouis den späten Ausgleich erzielte. Schöneiche unterlag derweil mit 1:3 gegen Frankfurt, obwohl Moritz Borchardt kurzzeitig den Ausgleich erzielen konnte. Jakub Mizerski war mit zwei Toren der entscheidende Mann für die Frankfurter. Das Hinspiel zwischen Babelsberg und Schöneiche endete torlos, beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Diesmal steht jedoch für beide deutlich mehr auf dem Spiel. ---

Sa., 22.03.2025, 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 15:00 PUSH

Oranienburg (32 Punkte) verpasste durch die 0:1-Niederlage gegen Werder die Chance, näher an die Spitze heranzurücken. Die Mannschaft geriet früh durch einen Treffer von Felix Neumeyer in Rückstand und fand keine Antwort. Brandenburg (20 Punkte) erlebte dagegen einen bitteren 1:5-Niederlage gegen Klosterfelde, bei dem sie bereits nach 22 Minuten mit 0:3 hinten lagen. Das Hinspiel gewann Oranienburg knapp mit 1:0 durch einen Treffer von Canel Kerem Kavurmacioglu. Nun geht es für die Gastgeber darum, nicht erneut Punkte liegen zu lassen. ---

Sa., 22.03.2025, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 15:00 live PUSH

Bernau (19 Punkte) musste zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Petershagen/Eggersdorf hinnehmen. Trotz einer soliden Defensivleistung reichte ein Treffer von Moritz Wache, um Bernau um die Punkte zu bringen. Werder (24 Punkte) hingegen feierte einen überraschenden 1:0-Erfolg gegen Oranienburg, erneut war Felix Neumeyer der Matchwinner. Im Hinspiel setzte sich Werder mit 3:1 durch, als das Team in der ersten Halbzeit drei Tore erzielte und den Vorsprung sicher ins Ziel brachte. Bernau will diesmal die Fehler der ersten Begegnung vermeiden. ---