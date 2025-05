SG Union Klosterfelde und BW Petershagen/Eggersdorf auswärts gefordert

Zum Auftakt des Spieltags empfängt der MSV 1919 Neuruppin den Spitzenreiter aus Klosterfelde. Neuruppin kommt mit Selbstvertrauen in die Partie, zuletzt gab es einen 3:1-Auswärtssieg in Altlüdersdorf. Julian-Elias Renner traf doppelt, Lennart Jäger sorgte für die Entscheidung. Klosterfelde gewann zuletzt mit 3:1 gegen Fürstenwalde – Caner Özcin traf dabei doppelt. Im Hinspiel setzte sich Klosterfelde knapp mit 1:0 durch. Michel Sobek traf spät, nachdem Neuruppin ab der 42. Minute in Unterzahl agieren musste. Es ist angerichtet für ein Duell auf Augenhöhe – mit Auswirkungen an der Tabellenspitze.

