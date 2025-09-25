SG Union Klosterfelde: "Sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen"

Endlich wieder Heimspiel

Für Kevin Hetzel ist die Ausgangslage eindeutig: „Nach drei Unentschieden auswärts gegen Top-Teams der Liga freue ich mich, dass wir am Samstag endlich wieder ein Heimspiel haben.“ Nach dem 1:1 beim Tabellenführer Sparta Lichtenberg wartet nun mit dem SV Siedenbollentin ein Gegner, der ebenfalls als Aufsteiger in die Oberliga gestartet ist.

Siedenbollentin mit starkem Lauf

Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern haben einen guten Saisonstart hingelegt. Mit drei Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage stehen sie nach sechs Spieltagen auf Rang fünf der Tabelle und gehören damit zu den positiven Überraschungen. Hetzel weiß um die Qualität des Gegners: „Mit Siedenbollentin treffen wir auf einen Mitaufsteiger, der aktuell einen guten Lauf hat.“

Union mit ungeschlagener Serie

Auch die SG Union hat Grund zum Selbstvertrauen. „Wir sind seit sechs Pflichtspielen, inklusive der beiden Pokalpartien, ungeschlagen und gehen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie“, betont Hetzel. Gerade die Punktgewinne bei Top-Teams wie Anker Wismar (3:3), Tasmania Berlin (0:0) und Sparta Lichtenberg (1:1) haben gezeigt, dass der Aufsteiger angekommen ist.

Jetzt müssen drei Punkte her

Doch trotz der positiven Serie bleibt Hetzel realistisch: „Die Punktgewinne auswärts waren wichtig, aber jetzt müssen wir zu Hause unbedingt drei Punkte holen – sonst tritt man auf der Stelle.“ Klosterfelde rangiert derzeit mit sechs Punkten aus sechs Spielen auf Platz 13 der Tabelle. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten würde nicht nur den Sprung ins gesicherte Mittelfeld bedeuten, sondern auch ein Signal im Abstiegskampf senden.

Mannschaft will alles investieren

Das Ziel ist klar formuliert: „Wir wissen um die Stärken von Siedenbollentin, aber wir kennen auch ihre Schwachstellen. Entscheidend ist, dass wir hochmotiviert auftreten und vor unseren Fans alles dafür tun, die Punkte in Klosterfelde zu behalten“, so Hetzel. Mit Leidenschaft, Kampfgeist und der Unterstützung der Zuschauer will Union am Samstag die Wende schaffen.

Fokus auf den Befreiungsschlag

Die Mannschaft von Kevin Hetzel hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie gegen Favoriten mithalten kann. Nun geht es darum, diese Stabilität auch im Heimspiel auf den Platz zu bringen – und den ersten Dreier vor heimischer Kulisse einzufahren. „Unser Ziel ist klar: unten rauskommen und mit einem Heimsieg den nächsten Schritt machen“, fasst Hetzel zusammen.

Anstoß in Klosterfelde

Das Duell zwischen der SG Union Klosterfelde und dem SV Siedenbollentin beginnt am Samstag um 14 Uhr. Für die SG Union ist es ein Schlüsselspiel: Ein Sieg würde nicht nur einen Heimerfolg bringen, sondern auch ein starkes Signal setzen, dass der Aufsteiger endgültig in der Liga angekommen ist.