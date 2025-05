SG Union Klosterfelde siegt in Neuruppin und baut Tabellenführung aus

Zum Auftakt des 24. Spieltags der Brandenburgliga hat die SG Union 1919 Klosterfelde ihre Spitzenposition untermauert. Beim MSV 1919 Neuruppin siegte der Tabellenführer mit 1:0 und baute damit den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Für Neuruppin war es eine bittere Niederlage.

Vor heimischer Kulisse bot der MSV 1919 Neuruppin dem Favoriten aus Klosterfelde über weite Strecken Paroli. In der 26. Minute war es aber Pascal Schölzke, der mit seinem Treffer zum 1:0 den Unterschied machte. Bei der knappen Führung von Klosterfelde blieb es bis zum Abpfiff.

Zehdenick steht mit nur 13 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. Zuletzt unterlag das Team knapp in Werder, zeigte beim 1:2 aber Kampfgeist. Süd 05 kommt ebenfalls mit einer Niederlage nach Zehdenick – beim 1:2 in Blankenfelde kassierte man den entscheidenden Gegentreffer spät. Das Hinspiel hatte Süd mit 1:0 für sich entschieden.

Im Kellerduell treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Beide stehen bei 20 Punkten und kämpfen um den Klassenerhalt. Fortuna geht mit einer bitteren 0:4-Niederlage gegen Frankfurt in das Spiel, Blankenfelde dagegen schöpft nach dem späten Sieg gegen Süd 05 neue Hoffnung. Im Hinspiel behielt Fortuna mit 3:1 die Oberhand – drei Tore fielen damals in der Nachspielzeit.

Der 1. FC Frankfurt ist in bestechender Form. Erst ein 4:0 in Babelsberg, dann ein furioses 7:0 im emotionalen Nachholspiel gegen Lübben – die Offensive läuft auf Hochtouren. Mit 47 Punkten sitzt Frankfurt dem Spitzenduo im Nacken. Altlüdersdorf hingegen verlor zuletzt gegen Neuruppin und steht mit 39 Punkten auf Rang fünf. Das Hinspiel dürfte Frankfurt nicht vergessen haben: Altlüdersdorf fegte den damaligen Mitfavoriten mit 6:0 vom Platz. Die Revanchegelüste sind groß – und die Form spricht für die Gastgeber.

Nach dem 1:3 in Petershagen und dem 0:7-Debakel in Frankfurt steht Lübben unter Zugzwang. Die Abwehr offenbarte zuletzt große Lücken. Der Werderaner FC Viktoria reist mit dem Rückenwind eines 2:1-Sieges gegen Zehdenick an. Das Hinspiel endete torlos – diesmal ist mehr Spannung zu erwarten.

