SG Union Klosterfelde: Mit Disziplin gegen die Berliner Wundertüte

Die Vorbereitung auf das wichtige Auswärtsspiel wurde in den letzten Tagen massiv vom Wetter beeinflusst. Trainer Lucio Geral beschreibt die Situation mit einer Prise Galgenhumor: „Wie sagt man so schön: Same shit, different day. Wir haben gestern nur schieben können aufgrund des Schneefalls und haben den Platz für heute vorbereitet.“ Statt feiner Klinge auf dem Grün stand erst einmal harte körperliche Arbeit im Freien und im Studio an. „Wir sind danach in den Kraftraum gegangen und haben Krafttraining gemacht“, so der Coach. Dennoch blickt man optimistisch auf den Sonntag, da das Team inzwischen auf den Kunstrasen ausweichen konnte und der Wetterbericht steigende Temperaturen verspricht.

Gegner FC Viktoria 1889 Berlin ist für die Klosterfelder derzeit nur schwer greifbar. Während das Hinspiel noch mit einem fulminanten 5:0-Sieg für die Union endete – damals trafen Michel Sobek, Irfan Brando (doppelt), Luca-René Heinrich und Simo Collins –, hat sich das Gesicht der Berliner stark gewandelt. „Wir haben ja heute auch wieder gesehen, oder auch an dem Testspiel, dass bei Viktoria die eine oder andere Personalie sich verändert hat“, analysiert Lucio Geral. Er warnt vor der Unberechenbarkeit des Tabellenschlusslichts: „Heißt also, die Mannschaft ist irgendwie auch noch mal zusammengewürfelt, Spieler gegangen, einige neue gekommen – eine absolute Wundertüte. Man kann sich also schwer auf den Gegner irgendwie einstellen.“

Fokus auf die eigenen Abläufe

Trotz des Heimerfolgs gegen den TuS Makkabi Berlin am vergangenen Spieltag sieht der Trainer der SG Union 1919 Klosterfelde noch Steigerungspotenzial in der taktischen Disziplin. Das Ziel ist es, nicht nur zu gewinnen, sondern auch spielerisch zu überzeugen. „Das Hinrundenspiel ist ja personell komplett anders besetzt gewesen, und wir haben wieder die Devise, deswegen bei uns zu bleiben“, erklärt Lucio Geral. Man wolle in den Abläufen ein „besseres Bild abgeben“ als zuletzt, da man „systemisch von der Positionierung nicht so zufrieden“ gewesen sei. Für das kommende Wochenende fordert er daher eine „deutliche Steigerung“ in der taktischen Ordnung.

Kontinuität im Kader für den nächsten Schritt

Personell kann die SG Union auf die bewährten Kräfte der Vorwoche setzen. „Personell sind wir auch ähnlich beisammen wie letzte Woche auch, da gibt es keine großen Veränderungen“, gibt Lucio Geral Entwarnung.

Punkte sammeln für ein ruhiges Fahrwasser

Die Tabellensituation der NOFV-Oberliga Nord lässt keinen Platz für Nachlässigkeiten. Als Siebter mit 23 Punkten will die SG Union 1919 Klosterfelde den Druck auf Teams wie den SV Siedenbollentin hochhalten und gleichzeitig den Vorsprung nach unten ausbauen. „Wir wollen Viktoria auch auswärts schlagen und fleißig unsere Punkte sammeln“, so der Fahrplan von Lucio Geral. Das Ziel bleibt die maximale Ausbeute, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten: „Das ist so ein bisschen der Fahrplan fürs Wochenende, in der Hoffnung, dass das Wetter jetzt mitspielt.“