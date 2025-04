SG Union Klosterfelde mit breiter Brust gegen Germania Schöneiche

– Foto: Rene Hofrichter

Am 21. Spieltag der Brandenburgliga geht der Kampf um Spitzenplätze und Klassenerhalt in eine neue Runde. Während die SG Union 1919 Klosterfelde gegen den SV Germania 90 Schöneiche erneut ein Zeichen setzen will, hoffen die Teams am Tabellenende auf dringend benötigte Punkte.

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. 14:00

Die SG Union 1919 Klosterfelde führt die Tabelle mit 44 Punkten an und geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den Tabellenelften SV Germania 90 Schöneiche (22 Punkte). Zuletzt überrollte Klosterfelde den SV Grün-Weiß Lübben auswärts mit 7:0, wobei Justin Pehl drei Treffer erzielte und Caner Özcin einen Doppelpack beisteuerte. Im Hinspiel setzte sich Klosterfelde auswärts mit 2:0 durch, Philip Einsiedel und Georg Machut trafen damals vor der Pause. Schöneiche kommt zwar mit einem 4:0-Sieg gegen Altlüdersdorf im Gepäck, doch auf fremdem Platz bleibt die Mannschaft anfällig. ---

Die Oranienburger setzen als Tabellenfünfter (35 Punkte) auf Heimstärke, nachdem sie zuletzt mit 4:2 in Zehdenick siegte. Besonders in der Schlussphase drehte Oranienburg auf: Omar Ali Dieb und Canel Kerem Kavurmacioglu erzielten die späten Treffer. Der SV Grün-Weiß Lübben (27 Punkte, Platz acht) kassierte eine 0:7-Heimniederlage gegen Klosterfelde. Im Hinspiel gewann Oranienburg mit 2:0 in Lübben, trotz einer Roten Karte für Sebastian Knaack – Abdul-Hamid Saadaev und Jascha Seiche waren die Torschützen. Mit welchen Zielen geht der SV Grün-Weiß Lübben in dieses Spiel und wie wurden die Turbulenzen in der Winterpause verarbeitet? ---

Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00 live PUSH

Im Duell der Kellerkinder empfängt die TSG Einheit Bernau (20 Punkte) den Tabellenletzten SV 1920 Zehdenick (13 Punkte). Bernau verlor zuletzt 0:2 in Brandenburg und musste ab der 46. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Enis Hot mit Rot vom Platz musste. Zehdenick hatte gegen Oranienburg zunächst 2:0 geführt, verlor aber am Ende mit 2:4. Im Hinspiel hatte Zehdenick die Nase vorn: John Lormis und Uthman Mustapha sorgten für die Führung, Enis Hot konnte für Bernau nur noch verkürzen. ---

Zweiter gegen Neunter: Die Favoritenrolle liegt klar bei Petershagen/Eggersdorf (41 Punkte), das zuletzt eine 0:2-Auswärtsniederlage beim Werderaner FC Viktoria 1920 hinnehmen musste. Der Brandenburger SC Süd 05 (26 Punkte) gewann zuletzt mit 2:0 gegen Bernau. Im Hinspiel siegte Petershagen in letzter Minute mit 2:1 in Brandenburg, Alpha Njie traf doppelt, der zweite Treffer fiel in der Nachspielzeit. ---

Der Tabellenfünfzehnte BSC Preußen (16 Punkte) reist mit einem unerwarteten 3:1-Auswärtssieg beim TuS Sachsenhausen im Rücken an. Torschützen waren Samba Fatajo, Herton Dongongbo und David Nieland. Werder (28 Punkte) rangiert auf Platz sieben und gewann zuletzt 2:0 gegen Petershagen durch Treffer von Alexander Möhl und Julian Rauch. Im Hinspiel war Werder nach Rückstand durch einen Doppelpack von Felix Neumeyer mit 2:1 siegreich. ---

Der 1. FC Frankfurt (35 Punkte, Platz fünf) will nach dem 2:2 gegen den FSV Union Fürstenwalde wieder dreifach punkten. Marcel Georgi traf per Elfmeter, Danny Mank brachte Frankfurt zuvor in Führung. Neuruppin (23 Punkte, Platz zehn) setzte sich mit 4:0 gegen Blankenfelde durch, Anton Bryzhchuk traf doppelt. Im Hinspiel behielt Frankfurt die Oberhand: Niclas Weddemar und Leon Kammradt erzielten die Tore beim 2:0-Auswärtssieg. ---

Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 PUSH

Tabellenplatz 14 gegen Platz 12: Beide Teams sind sind nicht weit auseinander (19 bzw. 21 Punkte). Babelsberg unterlag zuletzt 0:2 in Sachsenhausen, während Fürstenwalde beim 2:2 in Frankfurt zweimal ausglich. Das Hinspiel gewann Fürstenwalde mit 5:2, Niklas Kosch und Christian Mlynarczyk trafen doppelt, Erik Steinmetz verwandelte einen Foulelfmeter. ---

Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SVA TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 15:00 PUSH