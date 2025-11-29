SG Union Klosterfelde: "Mehr kann man dazu nicht sagen"

Ein Nachmittag, der weh tut

Die 250 Zuschauer in Schwerin sahen eine Klosterfelder Mannschaft, die mutig, organisiert und spielbestimmend auftrat. Die SG Union 1919 Klosterfelde begann konzentriert, war griffig in den Zweikämpfen. Doch das letzte Quäntchen Glück fehlte – und das sollte sich rächen.

Kapitän Caner Özcin findet klare Worte

SG-Kapitän Caner Özcin brachte das Gefühl der Mannschaft nach dem Abpfiff präzise auf den Punkt: „Extrem bittere Niederlage für uns. Wir bestimmen das Spiel und haben die Torchancen, aber verlieren dieses Spiel sehr sehr unglücklich in den letzten Minuten. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist der Fußball, aber es geht weiter und wir haben nächste Woche wieder die Möglichkeit etwas Zählbares mitzunehmen.“

Mehr Analyse braucht es kaum. Es war ein Nachmittag, an dem Union alles richtig machte – außer Tore zu erzielen.

Klosterfelde dominiert – Schwerin trifft nicht

Schon in der ersten Hälfte hatte Union die besseren Möglichkeiten. Zur Pause musste Klosterfelde sich fragen: Warum führen wir hier nicht längst?

Zweite Halbzeit – Union bleibt am Drücker

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort. Union verteidigte abgeklärt, suchte geduldig nach Lösungen im Angriff und blieb konsequent spielbestimmend. Doch das Tor wollte nicht fallen, auch wenn Union dem 1:0 in mehreren Szenen nahe war.

Schwerin hingegen lauerte nur noch auf Fehler – und bekam sie.

Der Nackenschlag in Minute 88

Als alles nach einem Remis aussah, schlug die SG Dynamo Schwerin zu. Randy Dei traf in der 88. Minute zum 1:0. Ein Stich ins Herz für eine Union-Elf, die zuvor 87 Minuten lang fast alles unter Kontrolle gehabt hatte.

Der endgültige K. o. in der Nachspielzeit

Union warf anschließend alles nach vorn, öffnete Räume – und Schwerin nutzte sie eiskalt. Kingsley Alison Akindele traf in der 90.+5 Minute zum 2:0 und entschied die Partie endgültig. Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf in keiner Weise entspricht.

Die Tabelle zeigt: alles bleibt eng

Mit 17 Punkten aus 14 Spielen steht Union weiter im hinteren Mittelfeld. Die Liga bleibt brutal eng, jeder Fehler wird bestraft, jeder Sieg katapultiert mehrere Plätze nach oben.

Blick nach vorn: nächstes Spiel wartet

Am kommenden Freitag geht es auswärts zur Tennis Borussia Berlin – eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Nach der späten Niederlage in Schwerin ist Union gefordert, nicht nur eine Reaktion zu zeigen, sondern erneut zu beweisen, wie stabil und gereift die Mannschaft seit dem Herbst geworden ist.