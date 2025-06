SG Union Klosterfelde krönt sich mit Sieg in Oranienburg zum Meister

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Die Brandenburgliga hat einen neuen Meister: Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim Oranienburger FC Eintracht 1901 sicherte sich die SG Union 1919 Klosterfelde am 29. Spieltag vorzeitig den Titel und den Aufstieg in die NOFV-Oberliga. Während der Verfolger 1. FC Frankfurt seine Hausaufgaben erledigte, sorgte Schöneiche mit einem 7:1-Heimsieg für ein weiteres Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller herrscht hingegen Gewissheit: Fortuna Babelsberg und der SV 1920 Zehdenick müssen den Gang in die Landesliga antreten.

Mit einer beeindruckenden Offensivleistung ließ Schöneiche dem Aufsteiger aus Blankenfelde-Mahlow keine Chance. Niclas Mertins eröffnete den Torreigen in der 20. Minute, ehe Benjamin Hoffmann mit einem Doppelschlag in der 53. und 57. Minute auf 3:0 erhöhte. Zwar verkürzte David Nieland in der 59. Minute, doch Schöneiche ließ sich nicht aus dem Tritt bringen. Moritz Borchardt traf in der 68. und 72. Minute doppelt, Leon Alfer (75.) und Aaron Marcel Weber (82.) sorgten für den klaren Endstand. ---

Der neue Meister heißt SG Union Klosterfelde. Bereits in der 6. Minute brachte Irfan Brando die Gäste mit 1:0 in Führung, Philip Einsiedel legte in der 38. Minute mit dem 2:0 nach. Oranienburg fand gegen die spielerisch reifen Gäste kaum Mittel und schwächte sich durch die Gelb-Rote Karte gegen Samir Mahmutagic in der 72. Minute. Klosterfelde feierte nach Schlusspfiff ausgelassen die vorzeitige Meisterschaft und krönte eine konstant starke Saison. ---

Ein Ausrufezeichen setzte Bernau mit dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Altlüdersdorf. Luis Hübner eröffnete bereits in der 14. Minute, Marcel Schlee (39.), Lucas Steinert (46.) und Til Leifheit (90.+1) schraubten das Ergebnis in die Höhe. ---

Petershagen/Eggersdorf verteidigte mit einem Heimsieg gegen das bereits abgestiegene Fortuna Babelsberg den dritten Tabellenplatz. Maximilian Tutzschke verwandelte in der 21. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, ehe Alieu Badra Fatty in der Nachspielzeit (90.+2) für die endgültige Entscheidung sorgte. ---

Trotz eines frühen Rückstands zeigte der 1. FC Frankfurt eine starke Reaktion. Hannes Raymund brachte Werderaner FC in der 34. Minute in Führung, doch John Lukas Sauer glich in der 58. Minute aus. Danach übernahm Niclas Weddemar die Bühne: Mit einem Hattrick in der 75., 86. und 89. Minute drehte er die Partie und sicherte Frankfurt einen 4:1-Auswärtssieg. ---

In einem ausgeglichenen Duell trennten sich Süd 05 und Neuruppin mit 1:1. Mathias Altenburg brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute in Führung, doch Julian-Elias Renner glich in der 64. Minute für die Gäste aus. ---

Fürstenwalde triumphierte beim Tabellenletzten. Christian Mlynarczyk traf in der 21. und 54. Minute doppelt, dazwischen erhöhte Lennox Nachkunst (48.) auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Makafui Kojo Ahiaklo-Kuz in der 90.+1 Minute per Foulelfmeter. ---