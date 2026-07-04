SG Union Klosterfelde: Knappe Niederlage und 5 Zugänge

Die Vorbereitung auf die neue Saison verlangt der Mannschaft in jeder Trainingseinheit alles ab. Für die SG Union 1919 Klosterfelde bot das heutige Testspiel unter Trainer Lucio Geral eine wichtige Gelegenheit, den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft zu überprüfen. Gegen den VfB 1921 Krieschow aus der NOFV-Oberliga Süd entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte und emotionale Begegnung.

Vor 50 Zuschauern wollten die Hausherren aus der NOFV-Oberliga Nord auf heimischem Terrain zeigen, dass sie sportlich auf dem richtigen Weg sind. Am Ende stand jedoch nach intensiven 90 Minuten eine knappe 1:2-Niederlage zu Buche.

Die späte Wende bricht den Widerstand

Dabei hatte das Spiel für die Mannschaft vielversprechend begonnen. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich das Team für den betriebenen Aufwand. In der 42. Spielminute war es Rayko Kühn, der die viel umjubelte 1:0-Führung für die Heimmannschaft erzielte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Spielabschnitt schafften es die Gäste aus Krieschow jedoch, sich besser auf das Spiel einzustellen und den Druck zu erhöhen. In der 75. Minute gelang Alexander Bittroff der Ausgleichstreffer zum 1:1 für den VfB 1921 Krieschow. Als sich viele bereits auf ein Unentschieden eingestellt hatten, folgte der späte Schock für das Team von Lucio Geral. In der 88. Minute traf Manuel Seibt zum 1:2-Endstand und besiegelte damit die unglückliche Heimniederlage der Unioner.

Frisches Blut für die neuen Herausforderungen

Trotz des unglücklichen Ausgangs des heutigen Testspiels bleibt keine Zeit zum Hadern, denn der Blick ist fest nach vorne richtet. Um in der kommenden Spielzeit in der NOFV-Oberliga Nord eine gute Rolle zu spielen, wurde der Kader gezielt verstärkt. Gleich fünf Neuzugänge stehen für die neue Saison fest und sollen der Mannschaft die nötige Stabilität und Qualität verleihen.

Zu den neuen Gesichtern im Team gehört Jannes Latzke, der vom SV Babelsberg 03 nach Klosterfelde wechselt. Ebenfalls neu im Kader sind Louis Gnodtke und Lion Gantzke, die beide vom BFC Dynamo verpflichtet werden konnten. Zudem verstärken Danny Mank vom 1. FC Frankfurt und Gia Huy Phong vom FSV Optik Rathenow die Mannschaft von Trainer Lucio Geral. Diese Spieler gilt es nun schnellstmöglich zu integrieren.

Der schwere Gang zum Regionalligisten

Die nächste sportliche Bewährungsprobe lässt nicht lange auf sich warten und wird dem Team direkt wieder alles abverlangen. Bereits am kommenden Mittwoch, den 08.07.2026, steht für die SG Union 1919 Klosterfelde das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Um 18:30 Uhr trifft die Mannschaft auswärts auf den Regionalligisten VSG Altglienicke. Für das Team von Lucio Geral und die neu formierte Mannschaft ist diese Partie gegen den höherklassigen Kontrahenten eine optimale Gelegenheit, um nach der knappen Niederlage gegen den VfB 1921 Krieschow wichtige Lehren zu ziehen.