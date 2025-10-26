SG Union Klosterfelde: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns belohnt"

Neuer Mut nach Trainerwechsel

Nur wenige Tage nach der Trennung von Kevin Hetzel stand Co-Trainer Mesut Özcan hauptverantwortlich an der Seitenlinie – und erlebte eine starke Reaktion seiner Mannschaft. „Es war eine starke erste Halbzeit mit guten Möglichkeiten für uns“, sagte Kapitän Caner Özcin nach dem Spiel. Klosterfelde startete mutig, stand defensiv kompakt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorn. Zwar fielen im ersten Durchgang keine Tore, doch Union überzeugte.

Drei Tore in zehn Minuten

Nach dem Seitenwechsel drehte Klosterfelde auf. Innerhalb von nur zehn Minuten sorgte der Aufsteiger für die Entscheidung. Zunächst traf Gentuar Durmishi in der 68. Minute zur verdienten Führung, ehe Philip Einsiedel (73.) und Irfan Brando (78.) auf 3:0 erhöhten. Alle drei Tore waren das Ergebnis konzentrierter Angriffe und konsequenter Chancenverwertung.

Kapitän Özcin lobt Teamgeist

„Die Mannschaft hat heute bewiesen, dass sie den Kampf annehmen und mit den Basics im Fußball – Kampf, Leidenschaft, Wille – eine starke Mannschaft wie Rostock schlagen kann“, sagte Caner Özcin nach dem Abpfiff. Der Kapitän führte seine Mannschaft über 90 Minuten an, ging voran und verkörperte den Teamgeist, der diesen Erfolg möglich machte. Union zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine geschlossene Mannschaftsleistung. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns belohnt."

Hansa kommt spät, aber zu spät

Erst in der Schlussphase kam der FC Hansa Rostock II noch einmal gefährlich auf. Fiete Bock traf in der 82. Minute und in der Nachspielzeit (90.+7) zum Anschluss, doch am Ende reichte es für die Hausherren nicht mehr. Union verteidigte mit Leidenschaft, blockte, rannte und feierte nach dem Schlusspfiff ausgelassen den Dreier.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Durch den Sieg steht die SG Union Klosterfelde mit nun elf Punkten auf Rang 13 der Tabelle. Während der Erfolg auch moralisch von großer Bedeutung ist. Nach dem emotionalen Erfolg in Rostock richtet sich der Blick bereits auf das nächste Heimspiel. Am kommenden Sonntag (2. November, 13:30 Uhr) empfängt Union den S.D. Croatia Berlin.