SG Union Klosterfelde II: „Richtig Lust auf Fußball" FuPa-Teamcheck: Trainer Paul Jost mit klarem Blick auf die neue Saison von LS · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Franziska Lindhorst

Bei der zweiten Mannschaft der SG Union Klosterfelde stimmt die Grundstimmung. Trainer Paul Jost berichtet im FuPa-Teamcheck von einer lernwilligen, ehrgeizigen Truppe, ersten Neuzugängen und dem Wunsch, an eine starke Rückrunde anzuknüpfen.

Vorbereitung: Lernwillig und ehrgeizig Jost zieht gegenüber FuPa bislang eine sehr zufriedene Zwischenbilanz: „Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich bislang sehr zufrieden. Die Jungs ziehen alle mit, sind lernwillig und ehrgeizig." Vieles setze das Team bereits gut um, an anderen Punkten werde aktuell noch gefeilt: „Es gibt viele Dinge, die wir schon gut umsetzen, aber auch einige, an denen wir noch arbeiten müssen – daran feilen wir aktuell." Neuzugänge: Erster Name fix, weitere Gespräche laufen Als festen Neuzugang steht bislang Bela Tiedemann fest, der von der SG 1925 Einheit Zepernick kommt: „Als festen Zugang können wir bisher Bela Tiedemann vermelden." Mit weiteren Spielern befindet sich der Verein noch in Gesprächen, parallel laufen Verhandlungen mit den jeweils abgebenden Vereinen: „Wir befinden uns aktuell noch in Gesprächen mit weiteren Spielern sowie in Verhandlungen mit den jeweils abgebenden Vereinen."

Von dem, was er bislang gesehen hat, ist Jost überzeugt: „Von den Neuzugängen bin ich bislang sehr überzeugt – sportlich wie menschlich passen sie super in unsere Mannschaft." Abgänge: Bislang keine in Sicht Weitere Abgänge deuten sich nach aktuellem Stand nicht an: „Weitere Abgänge deuten sich aktuell keine an."