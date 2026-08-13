SG Union Klosterfelde II: „Richtig Lust auf Fußball"

Bei der zweiten Mannschaft der SG Union Klosterfelde stimmt die Grundstimmung. Trainer Paul Jost berichtet im FuPa-Teamcheck von einer lernwilligen, ehrgeizigen Truppe, ersten Neuzugängen und dem Wunsch, an eine starke Rückrunde anzuknüpfen.
Jost zieht gegenüber FuPa bislang eine sehr zufriedene Zwischenbilanz: „Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich bislang sehr zufrieden. Die Jungs ziehen alle mit, sind lernwillig und ehrgeizig." Vieles setze das Team bereits gut um, an anderen Punkten werde aktuell noch gefeilt: „Es gibt viele Dinge, die wir schon gut umsetzen, aber auch einige, an denen wir noch arbeiten müssen – daran feilen wir aktuell."
Als festen Neuzugang steht bislang Bela Tiedemann fest, der von der SG 1925 Einheit Zepernick kommt: „Als festen Zugang können wir bisher Bela Tiedemann vermelden." Mit weiteren Spielern befindet sich der Verein noch in Gesprächen, parallel laufen Verhandlungen mit den jeweils abgebenden Vereinen: „Wir befinden uns aktuell noch in Gesprächen mit weiteren Spielern sowie in Verhandlungen mit den jeweils abgebenden Vereinen."
Von dem, was er bislang gesehen hat, ist Jost überzeugt: „Von den Neuzugängen bin ich bislang sehr überzeugt – sportlich wie menschlich passen sie super in unsere Mannschaft."
Weitere Abgänge deuten sich nach aktuellem Stand nicht an: „Weitere Abgänge deuten sich aktuell keine an."
Jost sieht in seiner Mannschaft eine intakte Truppe mit spürbarer Lust auf Fußball: „Wir haben aus meiner Sicht eine intakte Mannschaft, die richtig Lust auf Fußball hat." Als besondere Stärke nennt er die Mischung aus vielen jungen Spielern und einigen erfahrenen Köpfen – eine Kombination, die sich seiner Einschätzung nach auch auf dem Platz bemerkbar machen wird: „Gerade die Mischung aus vielen jungen Spielern und einigen erfahrenen Köpfen wird sich auch auf dem Platz widerspiegeln."
Persönlich ist es Jost wichtig, jeden einzelnen Spieler sportlich wie menschlich weiterzuentwickeln: „Mein persönliches Ziel ist es, jeden Spieler sportlich wie menschlich weiterzuentwickeln." Als Mannschaftsziel steht die Bestätigung der starken Vorsaison im Fokus – vor allem aber soll die Abwehr deutlich stabiler werden: „Als Mannschaft wollen wir die starke Vorsaison bestätigen und vor allem mehr Stabilität in die Abwehr bringen."
Die Liga schätzt Jost insgesamt als sehr ausgeglichen ein: „Ich denke, die Liga wird in dieser Saison sehr ausgeglichen sein." Als Meisterschaftsfavorit sieht er dennoch Velten – zum einen, weil der Verein selbst offen den Aufstieg als Ziel kommuniziert, zum anderen wegen dessen starker Rückrunde in der vergangenen Saison: „Da der Verein selbst offen kommuniziert, aufsteigen zu wollen, und nach der starken Rückrunde sehe ich Velten als Meisterschaftsfavoriten."
Zum Auftakt hofft Jost, dass seine Mannschaft das in der Vorbereitung Erarbeitete direkt auf den Platz bringen kann: „Ich hoffe, dass wir das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, direkt auf den Platz bringen können – und uns damit für die harte Arbeit der letzten Wochen belohnen."