SG Union Klosterfelde II feiert ersten Saisonsieg in Joachimsthal

Beim Auftakt des 6. Spieltags der Landesklasse Nord gelang der SG Union Klosterfelde II ein Befreiungsschlag. Der Aufsteiger gewann am heutigen Donnerstagabend vor 207 Zuschauern beim FSV Schorfheide Joachimsthal mit 3:1 und holte damit den ersten Saisonsieg.

Die Gastgeber hatten die Partie lange offen gestaltet und gingen nach einer Stunde durch Sebastian Temma mit 1:0 in Führung. Joachimsthal schien auf der Siegerstraße, doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Nur sechs Minuten später sorgte Finn Ernemann für den Ausgleich. In der Schlussphase kippte die Begegnung. Willi Berg traf in der 80. Minute zum 2:1 für Klosterfelde II. In der Nachspielzeit machte Sebastian Huger mit dem Treffer zum 3:1 alles klar (90.+2). Union Klosterfelde II feierte damit nicht nur den ersten Dreier der Saison, sondern verschaffte sich auch etwas Luft im Tabellenkeller. Joachimsthal hingegen bleibt nach sieben Spielen bei acht Punkten stehen. ---

Oberkrämer steckt mitten im oberen Tabellenfeld, musste sich aber zuletzt mit einem 3:3 in Wriezen begnügen. Dort sorgte Eric Liepe mit einem Hattrick für alle drei Tore – ein klarer Fingerzeig, dass er aktuell in Topform ist. Gegen Templin wird man aber mehr defensive Stabilität brauchen, denn der Absteiger meldete sich zuletzt eindrucksvoll zurück. Mit einem 3:0 gegen Joachimsthal und Toren von Quintin Schönherr, Adrian Bierhals und Joan Völker setzte der SC Victoria ein Ausrufezeichen. Beide Teams stehen bei 13 beziehungsweise 6 Punkten, haben aber unterschiedliche Ambitionen: Oberkrämer will sich in den Top-4 festbeißen, Templin braucht dringend Konstanz, um nicht frühzeitig im Mittelfeld zu versinken. ---

Für Prenzlau war das 5:0 in Wandlitz der Befreiungsschlag. Nach durchwachsenem Start glänzten Marcel und Danny Blume, dazu trafen Florian Redmann und Luis Hötzmann. Die Mannschaft hat mit diesem Kantersieg Selbstvertrauen getankt und will nun auch zu Hause nachlegen. Doch mit Lunow/Oderberg kommt ein Aufsteiger, der sich schon mehrfach als unbequemer Gegner präsentierte. Der 2:0-Erfolg gegen Ahrensfelde II – durch Tore von Niklas Prillwitz und Stefan Schmidt – zeigte, dass das Team in der Liga angekommen ist. Während Prenzlau den Anschluss ans obere Mittelfeld herstellen will, kann Lunow mit einem Sieg einen direkten Konkurrenten hinter sich lassen. ---

Ein Kellerduell erwartet die Zuschauer in Ahrensfelde. Die Hausherren stehen mit nur vier Punkten und zuletzt einer 0:2-Niederlage in Lunow unter Druck. Besonders offensiv fehlt bislang die Durchschlagskraft, auch wenn die Defensive im Vergleich stabil wirkt. Gramzow dagegen erlebt bisher eine Achterbahn-Saison: fulminanter Auftaktsieg gegen Schönow, zuletzt dann aber knappe Niederlagen und ein mühsamer 3:2-Heimsieg gegen Velten. Robin Palow avancierte dabei mit zwei Elfmetertoren zum Matchwinner. Für Ahrensfelde geht es darum, nicht in die Abstiegszone abzurutschen, Gramzow wiederum will auswärts endlich Konstanz beweisen und Punkte sammeln, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. ---

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Sachsenhausen. Der Tabellendritte TuS II liegt mit 13 Punkten nur knapp hinter den beiden Topteams. Beim 2:1 in Klosterfelde bewiesen Nick Dammenhayn und Tobias Lindner Torgefahr, auch wenn man am Ende noch zittern musste. Nun wartet mit Gartz der Tabellenzweite, der bisher nur eine Niederlage einstecken musste. Gegen Schönow feierte die Mannschaft zuletzt ein überzeugendes 3:0, in dem Rafal Gnap mit zwei Toren glänzte und Marian Mecklenburg per Elfmeter nachlegte. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel: Sachsenhausen II kann mit einem Sieg die Spitze angreifen, Gartz will Strausberg weiter dicht im Nacken bleiben. ---

Schönow steht nach gutem Saisonstart (neun Punkte aus fünf Spielen) trotz der 0:3-Niederlage in Gartz weiterhin stabil im oberen Mittelfeld. Trainer Florian Gerber will mit seiner Mannschaft zu Hause wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Birkenwerder dagegen steckt mit vier Punkten im Tabellenkeller und verlor zuletzt knapp 0:1 gegen Spitzenreiter Strausberg. Besonders bitter: In der Nachspielzeit sah Emil Schubert Gelb-Rot und wird fehlen. Für Schönow bietet sich die Chance, im heimischen Stadion drei wichtige Punkte zu holen und die eigene Position zu festigen, während Birkenwerder ohne Schubert auf eine Überraschung hofft. ---

Der Spitzenreiter FC Strausberg ist bislang das Maß aller Dinge: fünf Spiele, fünf Siege, nur ein Gegentor. Beim knappen 1:0 in Birkenwerder war Silvan Küter der Matchwinner, doch vor allem die Defensive beeindruckt. Trainer Roman Sedlak kann mit seinem Team mit breiter Brust ins Heimspiel gehen. Wandlitz reist dagegen nach dem 0:5-Debakel gegen Prenzlau mit schwerem Gepäck an. Nach zwei Siegen zum Start ist der Aufsteiger zuletzt deutlich ins Straucheln geraten. Für Strausberg geht es darum, die Spitzenposition zu behaupten und den sechsten Sieg in Serie einzufahren, während Wandlitz dringend Stabilität sucht, um nicht nach unten durchgereicht zu werden. ---