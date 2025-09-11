SG Union Klosterfelde: "Ich freue mich auf das Wiedersehen"

Tasmania als Favorit

„Am Sonntag beim Tabellenzweiten Tasmania sind wir uns bewusst, dass sie der klare Favorit sind. Gerade auswärts ist es dort immer schwer“, sagt Hetzel. Die Berliner haben sich mit drei Siegen aus vier Spielen in der Spitzengruppe der NOFV-Oberliga Nord festgesetzt. Mit acht erzielten Toren und einer starken Defensive gehören sie zu den stabilsten Teams der Liga.

Union mit Rückenwind

Doch auch Klosterfelde hat Grund zum Selbstvertrauen. Nach dem klaren 5:0 gegen Viktoria Berlin, dem 3:3 beim FC Anker Wismar und dem Pokalerfolg in Wernsdorf geht die Mannschaft mit breiter Brust in das Duell. „Aber wir kommen mit breiter Brust aus vier ungeschlagenen Spielen und haben inzwischen wieder mehr Optionen im Trainings- wie im Spielbetrieb. Wir fahren also nicht nach Neukölln, um Punkte abzugeben, sondern wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen und selbst etwas mitnehmen“, betont Hetzel.

Persönliches Wiedersehen für Hetzel

Für den Union-Trainer ist die Partie eine ganz besondere. „Für mich persönlich ist es ein besonderes Spiel: Vor vier Jahren war ich dort Co-Trainer und habe meine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht“, erinnert sich Hetzel. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Präsident Almir Numic, der mir damals die Chance gegeben hat.“ Das Wiedersehen mit alten Bekannten verbindet der Coach mit sportlichem Ehrgeiz: „Insgesamt ist es für uns also gleich doppelt besonders – sportlich, weil wir auf einen traditionsreichen Gegner treffen, und für mich persönlich durch die Vergangenheit bei Tasmania.“

Positive Entwicklung der Mannschaft

Die SG Union hat sich nach dem schwierigen Saisonstart gefangen. In der Liga stehen nach vier Spielen vier Punkte und ein positives Torverhältnis von 9:7 zu Buche – für einen Aufsteiger eine solide Ausgangslage. Besonders wichtig: Trotz der frühen Roten Karte im Pokalspiel in Wernsdorf behielt das Team die Nerven und siegte durch Tore von Michel Sobek (2) und William Giegold. Dieses Spiel zeigte, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch unter schwierigen Bedingungen Lösungen zu finden.

SG Union will unangenehm auftreten

Die Zielsetzung ist klar: Klosterfelde will Tasmania fordern, mit Disziplin verteidigen und über Umschaltmomente gefährlich werden. Hetzel unterstreicht: „Wir fahren nicht nach Neukölln, um Punkte abzugeben.“ Stattdessen soll der positive Lauf fortgesetzt werden, um mit Rückenwind in die nächsten Spiele gegen direkte Konkurrenten zu gehen.

Anstoß in Neukölln

Die Partie zwischen dem SV Tasmania Berlin und der SG Union Klosterfelde wird am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. Für Hetzel und seine Mannschaft ist es ein doppeltes Highlight – ein sportlicher Härtetest beim Tabellenzweiten und für den Trainer ein emotionales Wiedersehen mit seiner Vergangenheit. Die SG Union will mutig auftreten, die Serie ausbauen und zeigen, dass der Aufsteiger auch auswärts für Überraschungen sorgen kann.