SG Union Klosterfelde: "Ich bin wirklich stolz auf die Jungs"

Mit einer beeindruckenden Leistung hat die SG Union 1919 Klosterfelde am dritten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor 235 Zuschauern feierte der Aufsteiger beim 5:0-Heimsieg gegen den FC Viktoria 1889 Berlin nicht nur den ersten Dreier der Saison, sondern auch ein wichtiges Signal an die Konkurrenz im Tabellenkeller.

Starke Reaktion auf schwierigen Saisonstart Nach zwei Auftaktniederlagen und dem späten Nackenschlag gegen TuS Makkabi Berlin war die Ausgangslage vor dem Heimspiel klar: Die Mannschaft von Kevin Hetzel wollte unbedingt eine Reaktion zeigen. „Nach den beiden Auftaktniederlagen und vor allem dem späten Gegentor gegen Makkabi wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen“, betonte der Trainer. Der Pokalsieg in Neuruppin in der Vorwoche habe der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen gegeben – ein Faktor, der von Beginn an spürbar war.

Der Matchplan geht auf

Union startete konzentriert in die Partie, spielte mutig nach vorne und setzte Viktoria früh unter Druck. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten: In der 28. Minute traf Michel Sobek zur 1:0-Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Irfan Brando in der 45. Minute auf 2:0. „Wir haben uns gegen Viktoria am Ende deutlich mit 5:0 durchgesetzt, auch wenn man sagen muss, dass sie gute Fußballer in ihren Reihen haben und phasenweise einen sehr ordentlichen Ball gespielt haben“, erklärte Hetzel.

Klare Verhältnisse nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Union das dominante Team. Erneut war es Irfan Brando, der in der 70. Minute auf 3:0 stellte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Der Bann war endgültig gebrochen, als Luca-René Heinrich in der 74. Minute den vierten Treffer erzielte. Für den Schlusspunkt sorgte Simo Collins in der 84. Minute mit dem 5:0-Endstand.

Lob für Einsatz und Disziplin

Besonders beeindruckt zeigte sich Hetzel von der Art und Weise, wie seine Mannschaft den Matchplan umsetzte: „Die Mannschaft hat die Inhalte, die wir uns unter der Woche vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt, der Matchplan ist aufgegangen.“ Trotz personeller Engpässe habe das Team alles auf den Platz gebracht. „Trotz einer aktuell sehr dünnen Personaldecke haben die Spieler alles rausgehauen, und dieser 5:0-Sieg war eine richtig starke Reaktion.“

Erleichterung und Stolz

Nach den ersten beiden Niederlagen war der Druck auf die Mannschaft spürbar. Umso größer war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff. „Ich bin wirklich stolz auf die Jungs, weil wir nach den zwei Niederlagen schon ein Stück weit unter Druck standen – gerade als Aufsteiger. Umso wichtiger war es, gegen einen direkten Konkurrenten unten zu punkten“, betonte Hetzel.

Blick auf die Tabelle

Mit dem deutlichen Heimsieg verschafft sich Union etwas Luft im Tabellenkeller. Mit drei Punkten und 6:4 Toren steht die Mannschaft nun auf Rang elf. Viktoria Berlin bleibt mit null Punkten und 1:9 Toren Tabellenletzter. An der Spitze thronen weiter Tennis Borussia Berlin und der SV Lichtenberg 47, die beide noch ohne Punktverlust sind.

Vorbereitung auf Wismar

Lange Zeit zum Feiern bleibt der Hetzel-Elf nicht. Bereits am kommenden Samstag wartet mit dem FC Anker Wismar ein echter Härtetest. Der FC rangiert aktuell mit sechs Punkten im oberen Tabellendrittel. Für die SG Union ist es die Chance, den Schwung aus dem Heimspiel mitzunehmen und auch auswärts zu punkten.

Heimsieg als Aufbruchssignal

Der 5:0-Erfolg gegen Viktoria Berlin war mehr als nur ein Befreiungsschlag. Er war ein Signal: Union Klosterfelde kann in dieser Liga mithalten, wenn Einsatz, Disziplin und Mut zusammenkommen. Der Blick nach vorne ist nun selbstbewusst – mit dem festen Ziel, auch in Wismar eine überzeugende Leistung zu zeigen.