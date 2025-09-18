SG Union Klosterfelde: "Für uns wird es eine echte Mammutaufgabe"

Sparta als Maßstab der Liga

„Nach dem Unentschieden gegen Tasmania wartet gleich die nächste große Aufgabe – auswärts beim Tabellenführer Sparta Lichtenberg“, betont Trainer Kevin Hetzel. Die Berliner führen die Liga nicht nur aufgrund ihrer Punkteausbeute an, sondern auch wegen ihres Offensivdrangs. Mit 17 Treffern aus fünf Spielen hat Sparta den besten Angriff der Liga. „Wir wissen, dass Sparta aktuell den besten Angriff der Liga stellt, eine extrem spielstarke Mannschaft ist und zuletzt zweimal klar gegen Lichtenberg 47 gewonnen hat. Für uns wird es eine echte Mammutaufgabe.“

Union mit positiver Serie im Rücken

Doch auch Klosterfelde kann mit breiter Brust auftreten. Seit fünf Pflichtspielen ist die Mannschaft ungeschlagen. Nach dem klaren Pokalerfolg in Wernsdorf und dem starken 0:0 bei Tasmania Berlin ist das Selbstvertrauen gewachsen. „Aber wir sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen, gehen mit Selbstbewusstsein ins Spiel und wollen mutig auftreten“, erklärt Hetzel. Gerade das torlose Remis bei Tasmania hat gezeigt, dass der Aufsteiger auch bei einem Spitzenteam bestehen kann.

Erleichterung: Özcin kehrt zurück

Personell gibt es für Union eine gute Nachricht: „Wieder mit dabei sein wird auch Caner Özcin, der gegen Tasmania kurzfristig passen musste“, so Hetzel. Özcin war bereits in den vorigen Partien ein Garant für Tore und Präsenz im Strafraum – seine Rückkehr gibt dem Team zusätzliche offensive Optionen.

Lehren aus dem Tasmania-Spiel

Das 0:0 bei Tasmania Berlin war ein Punktgewinn mit gemischten Gefühlen. Die SG Union spielte über weite Strecken in Überzahl, da die Gastgeber gleich zwei Gelb-Rote Karten kassierten. Doch die Hetzel-Elf konnte die numerische Überlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen. „Nach dem Spielverlauf müssen wir ehrlich sagen: da war mehr drin“, resümierte Hetzel. Besonders die vergebenen Großchancen in der zweiten Halbzeit waren ärgerlich. Trotzdem war das Spiel ein Beleg dafür, dass Union in der Lage ist, mit den besten Teams der Liga mitzuhalten.

Die Tabelle im Blick

Vor dem Aufeinandertreffen bei Sparta Lichtenberg rangiert die SG Union mit fünf Punkten aus fünf Spielen auf Platz zwölf. Der Aufsteiger hat ein Torverhältnis von 9:7 und damit eine positive Bilanz, die Zuversicht gibt. Sparta Lichtenberg führt die Liga mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 17:7 an. Für Klosterfelde ist das Duell gegen den Tabellenführer daher ein echtes Kräftemessen.

Alles auf den Platz bringen

Hetzel weiß, dass seine Mannschaft am Sonntag von Beginn an hellwach sein muss: „Wichtig wird sein, von der ersten Sekunde an griffig sind. Wir freuen uns auf die Herausforderung.“ Gerade gegen den besten Angriff der Liga wird defensive Disziplin entscheidend sein. Gleichzeitig will Klosterfelde mutig nach vorne spielen, um selbst Chancen zu kreieren.

Fokus auf die eigene Stärke

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die SG Union über Teamgeist, Leidenschaft und taktische Disziplin erfolgreich sein kann. Auch in Wismar beim 3:3 und beim Pokalsieg in Wernsdorf stellte die Mannschaft ihre Mentalität unter Beweis. Im Spiel bei Sparta Lichtenberg wird es darauf ankommen, diese Tugenden erneut abzurufen – und mit einem klaren Plan gegen die Offensivpower des Spitzenreiters zu bestehen.

Vorfreude auf das Top-Spiel

Die Partie bei Sparta Lichtenberg ist für die SG Union nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, ein Ausrufezeichen zu setzen. Mit dem Rückenwind der ungeschlagenen Serie und der Rückkehr von Özcin geht die Mannschaft selbstbewusst in das Duell. Die Hetzel-Elf will beweisen, dass sie in der Oberliga angekommen ist – und dass auch beim Tabellenführer etwas möglich ist.