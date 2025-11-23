SG Union Klosterfelde: "Es zeigt, dass diese Mannschaft intakt ist"

Schwierige Vorbereitung – und ein kurzfristiger Platzwechsel

Die Partie stand bereits vor dem Anpfiff unter besonderen Vorzeichen. Aufgrund einer kurzfristigen Entscheidung des Schiedsrichtergespanns wurde das Spiel vom Stadionrasen auf den Kunstrasenplatz verlegt – eine Umstellung, die unmittelbare Auswirkungen auf Rhythmus und Spielführung beider Mannschaften hatte. Kapitän Caner Özcin sprach von einer „ganz anderen Dynamik“, die ein Kunstrasenspiel mit sich bringt. Union ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Unter Trainer Mesut Özcan ging das Team fokussiert und mutig in die Partie.

Perfekter Start: Caner Özcin trifft früh zur Führung

Der Auftakt hätte kaum besser laufen können. Bereits in der 8. Minute brachte Caner Özcin die Klosterfelder mit 1:0 in Führung. Der Treffer verlieh Union spürbaren Auftrieb. Die Anfangsphase gehörte klar dem Gastgeber, der in Zweikämpfen präsenter war und das Mittelfeld kontrollierte. Doch nach rund 20 Minuten verlor Union den Zugriff – ein Punkt, den Özcin deutlich ansprach: Der Berliner AK setzte durch seine schnellen Offensivspieler immer wieder gefährliche Nadelstiche.

Rückschlag vor der Pause – Foulelfmeter bringt Ausgleich

Kurz vor der Halbzeit die kalte Dusche: Berliner AK erhielt nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter. Abdulkadir Beyazit verwandelte in der 45. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Unter den 165 Zuschauern lag ein Moment der Verunsicherung in der Luft. Union hatte es versäumt, die eigenen Chancen zuvor konsequenter auszuspielen, und zahlte nun den Preis. Doch die Mannschaft ließ sich nicht entmutigen.

Offene zweite Halbzeit – Union zeigt Widerstandskraft

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams kamen zu Chancen, beide suchten aktiv den Weg nach vorn. Union stabilisierte sich wieder, zeigte mehr Präsenz im Zentrum und erhöhte das Tempo in den Offensivaktionen.

Der entscheidende Moment folgte in der 64. Minute – und er war spektakulär. Thilo Gildenberg fasste sich ein Herz und setzte aus dem Spiel heraus zu einem Abschluss an, den Özcin später als „Traumtor“ bezeichnete. Der Ball zappelte im Netz – 2:1 für Klosterfelde.

Leidenschaftlicher Endspurt – Union wirft alles hinein

Mit der Führung im Rücken wurde die Schlussphase zum Kraftakt. Der Berliner AK erhöhte den Druck, doch Union kämpfte mit Hingabe und immensem Einsatz. Özcin hob hervor, „wie sich jeder einzelne Spieler reingeworfen hat in den letzten Minuten. Es zeigt, dass diese Mannschaft intakt ist“.

Nach 94 intensiven Minuten war der Sieg perfekt – und die Erleichterung riesig.

Ein wichtiger Schritt – Union arbeitet sich nach oben

Mit dem Erfolg springt Klosterfelde auf Tabellenplatz elf und hat nun 17 Punkte aus 13 Spielen. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt drei Zähler, der Anschluss ans Mittelfeld ist wieder hergestellt.

Blick nach Schwerin – Union mit Rückenwind

Am kommenden Samstag wartet mit der SG Dynamo Schwerin erneut ein direktes Duell. Die Mannschaft reist nun mit frischem Selbstvertrauen nach Mecklenburg-Vorpommern.

Die Einheit, die Einsatzbereitschaft und der Kampfgeist, die gegen den Berliner AK sichtbar waren, sollen auch in Schwerin die Grundlage bilden. Der Sieg hat gezeigt: Diese Mannschaft lebt – und sie hat den Glauben an sich selbst nie verloren.