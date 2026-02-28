SG Union Klosterfelde: "Es war eine beeindruckende erste Halbzeit"

Unter dem Flutlicht entwickelte sich von Beginn an eine Partie, die den Namen Spitzenfußball verdiente. Die Gastgeber unter Trainer Lucio Geral suchten sofort den Weg nach vorne, stießen jedoch auf eine ebenso spielfreudige Mannschaft aus Mecklenburg. „Es war eine beeindruckende erste Halbzeit von beiden Teams, sehr hohes Tempo, viele intensive Spielphasen und mehrfach schön herausgespielte Torchancen“, analysierte Lucio Geral die Anfangsphase. Die SG Union 1919 Klosterfelde erarbeitete sich dabei ein Übergewicht an Möglichkeiten gegen die Gäste. Der Coach befand: „Bei uns war es einige Chancen mehr als bei den Gästen und deshalb passt die Führung auch zur gezeigten Leistung.“

Was sich kurz vor dem Pausenpfiff abspielte, glich einer sportlichen Eruption. In der 41. Minute brach der Bann, als Irfan Brando zum 1:0 traf. Bevor der FC Anker Wismar sich sortieren konnte, legte Maximilian Boritzki nur 60 Sekunden später das 2:0 (42.) nach. Den Schlusspunkt unter diese furiose Phase setzte erneut Irfan Brando, der in der 45. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 den Spielstand in die Höhe schraubte. Die Defensive der Gäste wirkte in diesen Momenten machtlos gegen die Entschlossenheit der Union-Offensive.

Reifeprüfung im Zeichen der Zweikämpfe

Der zweite Durchgang begann mit einem Dämpfer für die Hausherren. Der Ex-Profi Pascal Breier verkürzte bereits in der 48. Minute auf 3:1 und brachte neue Spannung in die Partie. In der Folge veränderte das Spiel seinen Charakter; die spielerische Leichtigkeit wich einem harten Abnutzungskampf. „In der zweiten Halbzeit verliert das Spiel an Qualität, jedoch gewinnt es an attraktiven Zweikämpfen, wahnsinnig viele Luftduelle und Infights“, schilderte Lucio Geral das Geschehen. Dass seine Mannschaft gegen die erfahreneen Gäste dagegenhielt, erfüllte ihn mit Stolz: „Das habe ich so von meiner jungen Mannschaft nicht zwingend erwartet und macht uns sehr stolz, dass sie sich dieser Situation so angenommen haben.“

Mit Vorfreude zum nächsten Gipfeltreffen

Mit nun 29 Punkten steht die die SG Union glänzend da. „Mit drei Siegen in das Kalenderjahr zu starten, lässt uns natürlich voller Vorfreude auf das nächste Highlight, dem Heimspiel gegen SV Tasmania Berlin, blicken“, resümierte ein sichtlich bewegter Lucio Geral. Am Freitag, 06.03.2026, um 20 Uhr geht es erneut unter Flutlicht im Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Tasmania Berlin