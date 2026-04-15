SG Union Klosterfelde: "Es war ein enges Spiel"

Die erste Halbzeit war geprägt von gegenseitigem Respekt und einer konzentrierten Defensivarbeit auf beiden Seiten. Die Gäste aus Berlin versuchten immer wieder, ihre Offensivkräfte mit langen Bällen in Szene zu setzen, stießen jedoch auf eine gut organisierte Union-Abwehr. Trainer Lucio Geral analysierte die Anfangsphase treffend: „Es war ein enges Spiel. Sie haben gekämpft, sehr leidenschaftlich. Und in der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften eigentlich neutralisiert. Mahlsdorf geht ja viel über den ersten langen Ball raus. Da sind wir gut in die Situation reingekommen, haben nahezu alles wegverteidigt.“

Trotz der defensiven Stabilität haperte es im Spielaufbau der Klosterfelder zunächst an der nötigen Durchschlagskraft. Die Offensivbemühungen endeten oft vor der gefährlichen Zone. „Wir selbst sind nicht weiter als bis zum Strafraum gekommen in der Spieleröffnung. Wir sind dann im letzten Drittel nicht zwingend genug geworden, hatten keinen sauberen letzten Pass gehabt. Und deswegen in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch nahezu keine Torchancen kreiert“, konstatierte Lucio Geral.

Der erlösende Moment durch Michel Sobek

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste zunächst druckvoller aus der Kabine, doch die SG Union 1919 Klosterfelde fand mit zunehmender Spieldauer wieder besseren Zugriff auf die Partie. In der 71. Minute folgte die Belohnung für die Geduld: Der zur Halbzeit für Vico Mücke eingewechselte Michel Sobek erzielte das 1:0. „In der zweiten Halbzeit ist dann Mahlsdorf besser rausgekommen aus der Kabine. Sie hatten ein, zwei konkretere Chancen, wir dann aber auch mit zunehmender Spieldauer. Und wir machen dann in der Phase, die dann ganz gut für uns lief, das 1:0. Wir haben auch noch ein, zwei andere Chancen dann“, beschrieb der Trainer die entscheidende Phase des Spiels.

Reife Defensivleistung sichert den Heimsieg

In der Schlussphase entwickelte sich die Begegnung zu einem regelrechten Abnutzungskampf. Während der BSV Eintracht Mahlsdorf alles nach vorne warf, hielt die Union mit hoher Intensität dagegen. „Danach gab es viele Zweikampfduelle zwischen den Strafräumen. Und es ist eigentlich so runtergelaufen. Dementsprechend haben wir es einfach gegen den Ball einen Ticken reifer gemacht und bis zuletzt auch in der Box super verteidigt“, lobte Lucio Geral die Leidenschaft seiner Elf. Das Spiel hätte laut Geral jedoch auch „auf jeden Fall 0:0 ausgehen können oder 1:1“.

Vorbereitungen auf das Duell gegen die Hanseaten

Mit diesem Heimsieg im Rücken blickt die SG Union 1919 Klosterfelde bereits auf die nächste Herausforderung am kommenden Sonntag. Dann gastiert der F.C. Hansa Rostock II in Klosterfelde. Personell kann der Trainer dabei keine Entspannung vermelden, blickt aber dennoch optimistisch auf das nächste „unfassbar wichtige“ Spiel. „Personell verändert sich nichts. Es ist kein neuer gesperrter Spieler dazugekommen und kein Gesperrter kommt zurück – und die Verletzten auch nicht. Wir wollen natürlich unsere weiße Weste jetzt in der Rückrunde zu Hause aufrechterhalten und hoffen, dass wir dann auch wieder einen direkten Konkurrenten mit Hansa Rostock schlagen können“, so der Plan von Lucio Geral.