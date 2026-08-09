SG Union Klosterfelde: "Es ist ein solider Einstieg in die Saison"

Am 1. Spieltag stand für Klosterfelde direkt eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe an der Ostsee auf dem Programm. Vor 124 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensiver geführte Begegnung. Trainer Lucio Geral blickt gegenüber FuPa auf eine taktisch geprägte erste Spielhälfte und einen offenen Schlagabtausch nach dem Seitenwechsel zurück: „Es ist ein solider Einstieg in die Saison, in der ersten Halbzeit war es taktisch ein sehr attraktives Spiel, in der zweiten Halbzeit spielten beide Teams mit offenem Visier.“

Reaktion nach dem Rückstand im zweiten Durchgang

Nachdem der erste Durchgang ohne Tore geblieben war, gerieten die Gäste kurz nach dem Wiederanpfiff ins Hintertreffen. In der 56. Spielminute brachte Dario Gebuhr die Rostocker Reserve mit 1:0 in Führung. Klosterfelde steckte jedoch keineswegs auf und belohnte sich für den betriebenen Aufwand in der Schlussphase. In der 80. Minute war es Danny Mank, der den Ball zum 1:1-Endstand im Gehäuse der Hausherren unterbrachte.

Geral sieht späte Kontrolle der Klosterfelder

Im Lager der Klosterfelder herrschte nach dem Schlusspfiff eine gemischte Gefühlslage aus Zufriedenheit über den Auswärtspunkt und dem Bewusstsein, dass in der Endphase sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Lucio Geral ordnete das Ergebnis nach dem Spielverlauf sachlich ein: „Die Punkteteilung passt, jedoch haben wir mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr Kontrolle über Hansa gewonnen und hätten gern hinten raus noch einen Sieg mitgenommen.“