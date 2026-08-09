SG Union Klosterfelde: "Es ist ein solider Einstieg in die Saison"

Zum Auftakt der neuen Saison in der NOFV-Oberliga Nord hat die SG Union 1919 Klosterfelde heute ein 1:1-Unentschieden beim F.C. Hansa Rostock II erreicht. Vor 124 Zuschauern gerieten die Gäste im zweiten Durchgang durch Dario Gebuhr in Rückstand, ehe Danny Mank den Ausgleich erzielte. Trainer Lucio Geral bilanzierte einen soliden Saisonstart für seine Mannschaft, die sich nach dem Rückstand keineswegs geschlagen gab und in der Schlussphase sogar auf den Führungstreffer drängte.
Taktischer Schlagabtausch zum Saisonstart
Am 1. Spieltag stand für Klosterfelde direkt eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe an der Ostsee auf dem Programm. Vor 124 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine intensiver geführte Begegnung. Trainer Lucio Geral blickt gegenüber FuPa auf eine taktisch geprägte erste Spielhälfte und einen offenen Schlagabtausch nach dem Seitenwechsel zurück: „Es ist ein solider Einstieg in die Saison, in der ersten Halbzeit war es taktisch ein sehr attraktives Spiel, in der zweiten Halbzeit spielten beide Teams mit offenem Visier.“
Reaktion nach dem Rückstand im zweiten Durchgang
Nachdem der erste Durchgang ohne Tore geblieben war, gerieten die Gäste kurz nach dem Wiederanpfiff ins Hintertreffen. In der 56. Spielminute brachte Dario Gebuhr die Rostocker Reserve mit 1:0 in Führung. Klosterfelde steckte jedoch keineswegs auf und belohnte sich für den betriebenen Aufwand in der Schlussphase. In der 80. Minute war es Danny Mank, der den Ball zum 1:1-Endstand im Gehäuse der Hausherren unterbrachte.
Geral sieht späte Kontrolle der Klosterfelder
Im Lager der Klosterfelder herrschte nach dem Schlusspfiff eine gemischte Gefühlslage aus Zufriedenheit über den Auswärtspunkt und dem Bewusstsein, dass in der Endphase sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Lucio Geral ordnete das Ergebnis nach dem Spielverlauf sachlich ein: „Die Punkteteilung passt, jedoch haben wir mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr Kontrolle über Hansa gewonnen und hätten gern hinten raus noch einen Sieg mitgenommen.“
Blick auf den kommenden Kracher an der Mühlenstraße
Mit dem hart erkämpften Zähler im Rücken richtet sich der Fokus nun auf die erste Heimaufgabe der noch jungen Spielzeit. Am 2. Spieltag empfängt die SG Union 1919 Klosterfelde am Sonntag, den 16.08.2026, um 14 Uhr den SV Lichtenberg 47. Vor heimischem Publikum will das Team an die gezeigte Leistung anknüpfen und den positiven Trend weiter fortsetzen.