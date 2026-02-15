SG Union Klosterfelde: "Der Sieg ist absolut verdient in meinen Augen"

Dennoch blieb der Coach der SG Union 1919 Klosterfelde in seiner Analyse sachlich und erkannte die Offensivkraft der Berliner an: „Wir müssen aber auch fairerweise sagen, dass Makkabi da auch das eine oder andere Tor mehr hätte schießen können. Dementsprechend geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung. Er hätte aber auch ein 5:3 oder 4:2 oder was auch immer werden können.“

Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war förmlich greifbar. Die Gastgeber dominierten weite Strecken der Partie und zeigten eine reife Spielanlage. „Der Sieg ist absolut verdient in meinen Augen. Wir hatten eine bessere Spielanlage und haben uns in beiden Halbzeiten auch viele Chancen erspielt“, bilanzierte Lucio Geral sichtlich zufrieden.

Die Chronologie eines leidenschaftlichen Heimsiegs

Bereits in der ersten Halbzeit belohnte sich die Union für ihren Aufwand, als Anton Kanther in der 35. Minute zum 1:0 traf. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Irfan Brando (49.) nach und erhöhte auf 2:0, was die Hoffnungen der Gäste dämpfte. Zwar keimte bei den Berlinern noch einmal Hoffnung auf, als Ferdinand Gefrörer (62.) den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte, doch die SG-Defensive um Torwart Kilian Schubert hielt dem Druck stand. Den Schlusspunkt unter eine mitreißende Begegnung setzte schließlich Emil Gustavus, der in der 88. Minute zum 3:1-Endstand traf.

Bestätigung der Entwicklung und neue Abläufe

Für Lucio Geral war dieser Sieg der Beweis, dass die harte Arbeit der letzten Wochen Früchte trägt. „Wichtig war, dass wir nach den guten Testspielergebnissen auch in der Liga nicht nur gewillt sind, sondern auch in der Lage, Spiele zu gewinnen. Das haben wir heute getan. Wir kommen nach und nach in die Abläufe rein“, erklärte der Trainer.

Besonders der Mut seiner Schützlinge imponierte ihm: „Die Jungs sollen weiter mutig innerhalb der Idee immer wieder sich ausprobieren und versuchen. Das haben sie heute auf jeden Fall als Gruppe gemacht. Dementsprechend ist der Sieg absolut verdient.“

Ein starkes Signal für die Gemeinschaft

Neben den drei Punkten hob der Trainer der Union den Teamgeist hervor. Durch die Einwechslungen von Philip Einsiedel, Caner Özcin, Rayko Kühn, Thilo Gildenberg und Vasile Soltan kamen viele Akteure zum Zuge. Auch Maximilian Boritzki und Jannick Wolter trugen ihren Teil zum Erfolg bei. „Ich freue mich, dass wir auch plus Torhüter 16 Spieler einsetzen konnten. Das ist für die Gemeinschaft immer wichtig, dass alle auf Spielzeit kommen. Dementsprechend war das heute ein schöner Start“, so Lucio Geral. Dieser Zusammenhalt soll nun das Fundament für die kommenden Aufgaben bilden, um sich weiter von der gefährlichen Zone abzusetzen.

Mit Zuversicht in die kommenden Aufgaben

Durch den Sieg schiebt sich die SG Union 1919 Klosterfelde mit nun 23 Punkten an Teams wie dem FC Anker Wismar vorbei. Der Blick richtet sich bereits auf das nächste Wochenende: „Nächste Woche fahren wir zu Viktoria und wollen da am besten anknüpfen. Wir brauchen jeden Punkt, um schnellstmöglich aus der Abstiegszone zu kommen. Da hilft jeder Punkt, jedes Tor. Genau daran arbeiten wir Woche nach Woche. Damit haben wir einen guten Start eingelegt“, gibt Lucio Geral schon die Marschroute für das Gastspiel beim FC Viktoria 1889 Berlin vor.