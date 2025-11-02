SG Union Klosterfelde: "Den Sieg widmen wir Trainer Mesut Özcan"

Die SG Union 1919 Klosterfelde hat heute am 11. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord den nächsten wichtigen Sieg eingefahren. Nach dem emotionalen Auswärtserfolg in Rostock legte die Mannschaft von Trainer Mesut Özcan im Heimspiel gegen den S.D. Croatia Berlin nach und setzte sich vor 225 Zuschauern mit 3:1 (2:0) durch. Der spielende Co-Trainer Caner Özcin war mit zwei Treffern der Mann des Tages. Er sagte: „Den Sieg widmen wir dem Trainer Mesut Özcan, welcher am gestrigen Tag Geburtstag hatte.“ Ein persönlicher Moment, der den Zusammenhalt im Team unterstreicht.

Von Beginn an trat Union entschlossen auf. Bereits in der sechsten Minute brachte Caner Özcin seine Mannschaft in Führung. Der Treffer war das frühe Signal für eine engagierte erste Halbzeit. Union dominierte das Spiel, war in den Zweikämpfen präsent und spielte mit Selbstvertrauen. In der 23. Minute war es erneut Caner Özcin, der zum 2:0 traf und den perfekten Start perfekt machte.

„Ich denke, der Auswärtssieg letzte Woche hat der Mannschaft Selbstvertrauen verschafft und auch den Glauben, dass wir in dieser Liga gegen jede Mannschaft bestehen können, wenn jeder einzelne die Grundtugenden auf den Platz bringt“, erklärte Özcin nach dem Spiel. Die frühe Führung war Ausdruck dieses neuen Selbstverständnisses – Union zeigte, dass es auch nach turbulenten Wochen wieder Stabilität gefunden hat.

Taktisch klug eingestellt

Trainer Mesut Özcan hatte seine Mannschaft bestens auf den Gegner vorbereitet. Croatia tat sich schwer, eigene Akzente zu setzen. „Wir waren gut eingestellt auf den Gegner und wussten um die Stärken und Schwächen und haben versucht, diese auszuspielen“, sagte Caner Özcin. Klosterfelde überzeugte mit kompakter Defensive und zielstrebigem Offensivspiel.

Einsiedel sorgt für die Vorentscheidung

Nach der Pause blieb Union weiter tonangebend. Philip Einsiedel sorgte in der 63. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Doch Croatia gab sich nicht auf. In der 74. Minute verkürzte Baran Daskan auf 3:1. Trotz des Gegentreffers blieb Klosterfelde konzentriert und ließ in der Schlussphase kaum weitere Chancen zu. Croatia beendete die Partie zudem in Unterzahl, nachdem Emre Demir in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah.

Özcin: „Ergebnis zählt – und das passt heute“

Nach dem Abpfiff war die Erleichterung groß. „Für mich zählt am Ende immer das Ergebnis und das passt heute, weil wir zur richtigen Zeit die Tore erzielt haben und eine couragierte Leistung belohnt haben“, so Özcin. Der Doppeltorschütze lobte vor allem den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft: „Der Teamspirit stimmt und das stimmt mich positiv für die nächsten Wochen. Wir sind glücklich, dass wir ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel für uns entscheiden konnten.“

Starker Lauf unter Interimstrainer Özcan

Seit der Amtsübernahme von Mesut Özcan zeigt die SG Union 1919 Klosterfelde ein deutlich stabileres Gesicht. Nach dem 3:2 in Rostock nun der zweite Sieg in Folge – und das gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Mit 14 Punkten aus elf Spielen klettert Union auf Rang elf und verschafft sich etwas Luft.

Die Defensive steht sicher, das Offensivspiel ist zielstrebiger geworden, und die Mannschaft zeigt die von Özcan geforderte „Leidenschaft und Geschlossenheit“.

Blick nach vorn: Spiel bei Lichtenberg 47

Der nächste Härtetest steht bereits bevor. Am Freitag, 7. November, reist Union zum Tabellenzweiten SV Lichtenberg 47. Trotz der klaren Außenseiterrolle will Klosterfelde dort an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.

Mit dem Erfolg gegen Croatia hat Union nicht nur drei Punkte gewonnen, sondern auch das Selbstvertrauen, das in der Oberliga so wichtig ist. Leidenschaft, Wille und Zusammenhalt – diese Tugenden sind zurück in Klosterfelde.