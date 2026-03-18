SG Union Klosterfelde: "Das wird mental eine Mammutaufgabe für uns"

Die Brust der Klosterfelder ist nach den jüngsten Erfolgen breit, doch die Anspannung vor der kommenden Aufgabe ist spürbar. Zuletzt bezwang die SG Union 1919 Klosterfelde den SV Sparta Lichtenberg in einem engen Duell mit 2:1, wobei Irfan Brando und Leon Walter die entscheidenden Treffer markierten. Es war der sechste Sieg in Serie in der NOFV-Oberliga Nord, eine Bilanz, die das Team fest in der Spitzengruppe etabliert hat. Dennoch mahnt Trainer Lucio Geral zur Wachsamkeit. Der Trainer blickt mit Respekt auf die kommenden 90 Minuten: „Wir sind wochenlang ungeschlagen. Das wird mental eine Mammutaufgabe für uns.“

Die ungewohnte Härte des grünen Rasens

Eine besondere Herausforderung stellt wahrscheinlich die Beschaffenheit des Spielfeldes dar. Während die Unioner in den vergangenen Wochen oft auf anderen Belägen agierten, wartet in Siedenbollentin eine Premiere unter erschwerten Bedingungen. „Unsere Erwartungen sind sehr durchmischt. Wir spielen erstmalig auf Rasen und dann noch auf sehr schwierigem Untergrund“, erklärt Lucio Geral. Die Kombination aus einer weiten Auswärtsfahrt und dem wahrscheinlich tiefen Boden verlangt den Spielern alles ab. Die taktische Marschroute muss sich zwangsläufig der Natur des Platzes anpassen.

Personelle Kontinuität gegen körperliche Wucht

Trotz der hohen Belastungen der letzten Wochen kann die Union voraussichtlich auf die bewährten Kräfte setzen, die auch gegen SV Sparta Lichtenberg auf dem Feld standen. „Personell wird es keine großen Veränderungen geben, voraussichtlich zur Vorwoche“, gibt Lucio Geral Entwarnung. Diese Stabilität wird auch nötig sein, um gegen den Gastgeber zu bestehen, den der Trainer als „physisch sehr starken Gegner“ charakterisiert.

Ein Blick auf das Tableau und die Erinnerung an das Hinspiel

Die Tabellensituation unterstreicht die Favoritenrolle der Gäste, die mit 35 Punkten auf Rang fünf liegen. Der SV Siedenbollentin rangiert mit 27 Punkten auf dem achten Platz, hat jedoch noch Nachholspiele in der Hinterhand. Dass die Mecklenburger ein unangenehmer Gegner sind, bewies bereits das Hinspiel, das vor 129 Zuschauern 2:2 endete. Damals verspielte Klosterfelde eine 2:0-Führung durch Leon Walter und Philip Einsiedel, nachdem Daniel Eidtner für Siedenbollentin zweifach traf. Ein solches Szenario will die Union diesmal unbedingt vermeiden.