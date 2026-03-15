SG Union Klosterfelde: "Das Tor zum 2:1 war wie aus dem Bilderbuch"

Die Begegnung zwischen der SG Union 1919 Klosterfelde und dem von Dragan Kostic trainierten SV Sparta Lichtenberg hielt von Beginn an, was sie versprach. Beide Teams suchten den spielerischen Weg nach vorne, was zu einer kurzweiligen ersten Halbzeit führte. Lucio Geral zog nach der Partie ein positives Fazit zur spielerischen Qualität: „Ein wirklich sehr ansprechendes Oberliga-Spiel. Beide Mannschaften versuchten, das Spiel zu kontrollieren, woraus sich Chancen auf beiden Seiten ergaben.“ Während Etienne Nikol die Gäste in der 26. Minute per Strafstoß in Führung brachte, schlug Irfan Brando nur vier Minuten später für die Union zurück. „Leistungsgerecht ging es 1:1 in die Kabine“, so das Urteil von Lucio Geral.

Traditionelle Tugenden als Schlüssel zum Erfolg

Nach dem Seitenwechsel steigerte die SG Union 1919 Klosterfelde die Intensität und setzte verstärkt auf physische Präsenz, um die Kontrolle über das Mittelfeld zu erlangen. Gegen die technisch versierten Gäste aus Lichtenberg setzte die Heimelf auf Kampfkraft. Lucio Geral erklärte diesen richtungsweisenden Umschwung wie folgt: „Es brauchte in der zweiten Halbzeit mehr traditionelle Tugenden wie Leidenschaft, Zweikampfhärte und Lautstärke, was wir in Summe vielleicht ein Ticken mehr als Sparta gelebt haben.“ Diese Einstellung zahlte sich in der 57. Minute aus, als die Union das Spiel endgültig zu ihren Gunsten drehte.

Ein Treffer wie aus dem Lehrbuch

Das entscheidende Tor zum 2:1 durch Leon Walter war das Resultat einer flüssigen Kombination, die den Trainer der Hausherren besonders begeisterte. Lucio Geral beschrieb die Entstehung mit Stolz: „Das Tor zum 2:1 war dann wie aus dem Bilderbuch, beim Torwart beginnend durch alle Ebenen gespielt und vom Stürmer vollendet.“

Die Demut des Siegers nach dem Schlusspfiff

Trotz der Freude über die drei Punkte blieb Lucio Geral in seiner Analyse bodenständig und zollte dem Gegner Respekt. Der SV Sparta Lichtenberg blieb bis zum Ende gefährlich und forderte der Union-Abwehr alles ab. „Das Spiel hat aber eigentlich keinen Gewinner verdient, ein 2:2 hätten alle Beteiligten sicherlich unterschrieben“, gestand Lucio Geral nach dem hart erkämpften Sieg. Dennoch festigt die SG Union 1919 Klosterfelde mit nun 35 Punkten ihre Position und liegt punktgleich mit der TSG Neustrelitz auf Rang fünf.

Ausblick auf die kommende Herausforderung

Für die Spieler der Union richtet sich der Blick bereits auf das nächste Wochenende. In der Tabelle der NOFV-Oberliga Nord herrscht im oberen Drittel ein enges Gedränge hinter dem SV Tasmania Berlin und dem SV Lichtenberg 47. Am Samstag, 21.03.2026, um 13 Uhr, reist die SG Union 1919 Klosterfelde zum SV Siedenbollentin, um die aktuelle Erfolgsserie weiter auszubauen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen.