SG Union Klosterfelde: "Das hat echt Körner gekostet"

Die äußeren Bedingungen verlangten den Akteuren heute alles ab. Für die SG Union 1919 Klosterfelde war es das dritte Spiel binnen acht Tagen, was Spuren hinterließ. Trainer Lucio Geral beschrieb gegenüber FuPa die Umstände nach dem Abpfiff deutlich: „Wir mussten dem hohen Tempo und dem nassen – also richtig verregneten, tiefen, weichen – Rasen Tribut zollen. Das hat echt Körner gekostet, und da haben die Jungs aber trotzdem aufopferungsvoll bis zum Ende alles probiert.“ Dennoch war der Verschleiß gegen Ende der Partie gegen den F.C. Hansa Rostock II nicht mehr zu übersehen.

Verpasste Gelegenheiten und ein Rostocker Bilderbuchangriff

Dabei hätte die Partie einen anderen Verlauf nehmen können, wenn die Gastgeber ihre Möglichkeiten zu Beginn konsequenter genutzt hätten. Klosterfelde startete mit Kilian Schubert, Luca-René Heinrich, Ian Kroh, Emil Gustavus, Irfan Brando, Maximilian Boritzki, Thilo Gildenberg, Gentuar Durmishi, Anton Kanther, Michel Sobek und Leon Walter. „In der ersten Halbzeit haben wir klare Chancen, um 1:0 in Führung zu gehen, und nutzen die leider nicht. Ich glaube, es waren drei oder vier sehr konkrete oder klarste Einschussmöglichkeiten, die wir leider nicht unterbringen“, analysierte Lucio Geral. Stattdessen schlug Rostock durch Maximilian Heiden in der 38. Minute nach einem „echten Bilderbuchangriff“ zum 0:1 zu.

Hoffnungsschimmer durch den schnellen Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für die Unioner. In der 53. Minute belohnte Leon Walter die Bemühungen mit dem 1:1-Ausgleich. „Dann kommen wir aus der Halbzeit raus, machen auch den Ausgleich. Alles, was wir uns vorgenommen haben, wurde so ein bisschen auch in die richtige Bahn gebracht“, so der Trainer. Doch die Freude währte nur kurz, da die defensive Ordnung im Zentrum verloren ging. Nur zwei Minuten später erzielte Bennett Peters die erneute Führung für die Gäste. Lucio Geral kritisierte die Entstehung offen: „Beim 2:1 geben wir das Zentrum her. Das Zentrum ist nicht beschützt, und es kommen viele kleine Zweikämpfe rein um unseren Strafraum mit Boxeintritt. Die Situation führt dann zum 1:2.“

Individuelle Fehler und die Qualität der Hanseaten

In der Schlussphase drängte Klosterfelde auf den erneuten Ausgleich, wurde jedoch durch einen individuellen Fehler und die Rostocker Effizienz bestraft. Eine Überzahlsituation leitete die Entscheidung ein. „Da haben wir eigentlich eine 3-gegen-1-Situation für uns, und er setzt einen unsauberen Kontakt. Und der Stürmer von denen nutzt den und schießt das 3:1“, schilderte Lucio Geral das Tor des eingewechselten Felikss Sprogis in der 68. Minute. Geral zollte der Qualität des Gegners großen Respekt: „Das war individuell heute wirklich eine echt gute Mannschaft. Absolut wertvoll für uns. Echt eine fitte Truppe.“

Aufarbeitung und Fokus auf das Gastspiel bei Croatia

Trotz der Niederlage steht die Union mit 42 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, punktgleich mit dem BSV Eintracht Mahlsdorf und dem heutigen Gegner aus Rostock. Auch die Einwechslungen von Pascal Schölzke, Ilian Weber und Rayko Kühn konnten die Wende nicht mehr erzwingen. Für Lucio Geral gilt es nun, die Mannschaft schnell wieder aufzurichten: „Ich hoffe dann, dass wir wieder neuen Hunger haben. Punkte zusammen gegen S.D. Croatia Berlin. Auswärts ein ganz besonderes Spiel für uns, dass wir da die nächsten Punkte holen wollen. Ich hoffe, dass die Jungs die Gier und die Lust haben, genau da anzuknüpfen.“