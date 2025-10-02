SG Union Klosterfelde: "Damit wollen wir nun in Mahlsdorf anfangen"

Die SG Union 1919 Klosterfelde geht mit klarer Zielsetzung in den achten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord. Am Sonntag wartet mit dem BSV Eintracht Mahlsdorf ein starker Gegner, der trotz holprigem Saisonstart über große Qualität verfügt. Für Trainer Kevin Hetzel und seine Mannschaft ist die Begegnung wegweisend: Nach vier Unentschieden in Serie soll endlich der zweite Saisonsieg gelingen.

Union mit Serie, aber ohne Sieg Klosterfelde reist mit sieben Punkten aus den ersten sieben Spielen nach Berlin. Auffällig: Nach der Niederlage am zweiten Spieltag blieb die Mannschaft ungeschlagen, spielte jedoch viermal in Folge nur Remis. „Wir haben zuletzt viermal in Folge unentschieden gespielt, jetzt wollen wir weiter punkten und natürlich auch den Dreier mitnehmen“, betont Hetzel. Die defensive Stabilität ist da, doch in den entscheidenden Momenten fehlte zuletzt die Kaltschnäuzigkeit.

Respekt vor dem Vizemeister „Am Sonntag geht es für uns nach Mahlsdorf. Auch wenn sie nicht optimal in die Saison gestartet sind, sprechen wir hier über den Vizemeister der Oberliga – mit enormer Qualität im Kader. Uns ist bewusst, was auf uns zukommt“, erklärt Kevin Hetzel. Mahlsdorf belegt aktuell Rang zwölf, hat aber in den vergangenen Jahren konstant zu den Spitzenmannschaften der Liga gezählt.

Emotionales Heimspiel gegen Siedenbollentin

Das jüngste 2:2 gegen den SV Siedenbollentin war ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Leon Walter und Philip Einsiedel hatten Union früh mit 2:0 in Führung gebracht. Doch die Gäste kämpften sich zurück, Daniel Eidtner traf doppelt und rettete Siedenbollentin einen Punkt. Hetzel sah eine Achterbahnfahrt: „Das Heimspiel war von vielen Emotionen geprägt. In der ersten Hälfte gehen wir verdient mit 2:0 in die Pause, nach dem Wechsel hat sich das Bild komplett gedreht.“

Der Blick nach vorn

Trotz des erneuten Remis zieht Hetzel Positives aus den letzten Wochen. „Dafür bereiten wir uns intensiv vor und werden alles in die Waagschale werfen“, kündigt er mit Blick auf das Spiel in Mahlsdorf an. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Partien defensiv stabilisiert, kassierte in sieben Spielen nur zehn Gegentore – ein Wert, der im Tabellenkeller Seltenheitswert hat. Nun gilt es, die Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden.

Drei schwere Aufgaben in Serie

Der Trainer weiß, was nun entscheidend sein wird. „Die kommenden Wochen haben es in sich: Erst Mahlsdorf, dann Babelsberg im Pokal und anschließend Optik Rathenow. Drei wegweisende Aufgaben, bei denen wir das bestmögliche Ergebnis erreichen wollen.“ Besonders das Pokalspiel gegen den Regionalligisten SV Babelsberg 03 ist für die SG Union ein Highlight. Doch der Fokus liegt zunächst voll auf Mahlsdorf. „Damit wollen wir nun in Mahlsdorf anfangen, um uns langsam auch dem Tabellenkeller zu verabschieden und die guten Leistungen der letzten Wochen auch in der Tabelle ablesen zu können“, so Hetzel.

Die Tabelle im Blick

Klosterfelde steht mit sieben Punkten auf Platz 13, knapp vor den Abstiegsrängen. Mahlsdorf ist mit acht Zählern Zwölfter. Ein Sieg am Sonntag könnte die SG Union an den Berlinern vorbeibringen und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen.

Union will ein Ausrufezeichen setzen

Für die Hetzel-Elf ist das Spiel gegen Mahlsdorf nicht nur eine Chance auf wichtige Punkte, sondern auch eine Möglichkeit, ein Signal zu senden: Dass die SG Union nicht nur ein unangenehmer Aufsteiger ist, der Serien von Unentschieden sammelt, sondern auch in der Lage, Spiele für sich zu entscheiden. Mit Mut, Disziplin und Leidenschaft will Union am Sonntag zeigen, dass es bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen.

Anstoß in Berlin

Die Partie zwischen dem BSV Eintracht Mahlsdorf und der SG Union 1919 Klosterfelde wird am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. Für Union ist es die Gelegenheit, die ungeschlagene Serie auszubauen – und endlich wieder dreifach zu punkten.