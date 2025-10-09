SG Union Klosterfelde: "Dafür müssen wir einen Sahnetag erwischen"

Die SG Union 1919 Klosterfelde steht vor einem der größten Spiele ihrer Vereinsgeschichte. Im Achtelfinale des Brandenburger Landespokals empfängt der Oberliga-Aufsteiger am Samstag den Regionalligisten SV Babelsberg 03. Für die Mannschaft von Trainer Kevin Hetzel ist es das „Hammerlos“, auf das man sich mit Herzblut vorbereitet.

Die Babelsberger bringen nicht nur die Erfahrung eines langjährigen Regionalligisten mit, sondern auch die Selbstverständlichkeit eines Vereins, der Woche für Woche unter professionellen Bedingungen arbeitet. Für Klosterfelde ist klar: es braucht eine außergewöhnliche Leistung, um hier bestehen zu können.

„Am Samstag steht für uns mit dem SV Babelsberg 03 aus der Regionalliga ein echtes Hammerlos im Landespokal an. Babelsberg gehört aktuell zu den Top-Teams Brandenburgs – stark, erfahren und mit einer hervorragenden Mischung aus routinierten und jungen, hungrigen Spielern, die unter Profibedingungen trainieren. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt“, betont Kevin Hetzel.

Union bringt eine Serie mit

Trotz der klaren Rollenverteilung geht die SG Union mit breiter Brust in das Achtelfinale. Seit Wochen ist die Hetzel-Elf ungeschlagen. „Wir sind seit mehreren Spielen ungeschlagen und wollen unsere Serie natürlich fortsetzen“, erklärt der Trainer. Auch das jüngste 1:1 beim Vizemeister BSV Eintracht Mahlsdorf zeigt, dass Klosterfelde inzwischen in der Oberliga angekommen ist.

Dort war es Irfan Brando, der den Punkt sicherte. Zuvor hatte Kilian Schubert einen Elfmeter von Peter Köster pariert und so die Chance auf das Remis überhaupt offengehalten.

Alles ist möglich – der Glaube lebt

Hetzel setzt bewusst auf die Magie des Pokals: „Trotzdem: Es ist Pokal, es ist Fußball – und da ist bekanntlich alles möglich. Wenn es am Ende wieder in die Verlängerung geht, nehmen wir das gerne mit.“ Der Trainer macht klar, dass seine Mannschaft alles investieren wird, um Babelsberg das Leben schwerzumachen: „Dafür müssen wir allerdings einen echten Sahnetag erwischen, um eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. Die Jungs sind heiß, freuen sich auf die Aufgabe und werden alles reinwerfen, um den Strohhalm zu packen und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.“

Die Rollen sind verteilt – der Einsatz nicht

Die SG Union weiß, dass Babelsberg als haushoher Favorit nach Klosterfelde reist. Doch das bedeutet nicht, dass sich die Gastgeber verstecken werden. Das Team hat in den vergangenen Wochen eine enorme Geschlossenheit entwickelt, verteidigt diszipliniert und nutzt vorne seine Chancen. Besonders die Moral nach Rückständen und die Konstanz in engen Spielen geben Anlass zur Hoffnung, dass auch gegen einen Regionalligisten mehr möglich sein könnte.

Bedeutung über das Sportliche hinaus

Das Pokalduell ist für Klosterfelde nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch ein Festtag für den ganzen Verein und die Fans. Gegen den großen Favoriten aus Babelsberg will das Team nun erneut seine Tugenden in die Waagschale werfen: Kampfgeist, Leidenschaft und Teamspirit.

Ein Spiel für die Geschichtsbücher

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Anpfiff ertönt, geht es nicht nur um das Erreichen des Viertelfinals, sondern um die Chance, Geschichte zu schreiben. Die SG Union Klosterfelde will den „großen Babelsberg“ ärgern und vielleicht sogar für die Überraschung des Pokal-Achtelfinals sorgen.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt – doch Union hat gezeigt, dass sie bereit sind, über sich hinauszuwachsen. Mit der Unterstützung der Fans und einer Mannschaft, die Woche für Woche enger zusammenrückt, träumt Klosterfelde davon, den ganz großen Coup zu landen.