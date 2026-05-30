SG Union Klosterfelde: "Dadurch sind wir Rückrundenmeister"

– Foto: Franziska Lindhorst

Am 30. und letzten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord feierte die SG Union 1919 Klosterfelde heute einen hochemotionalen 3:2-Heimerfolg gegen die SG Dynamo Schwerin. Vor 401 Zuschauern geriet die Mannschaft von Trainer Lucio Geral zweimal in Rückstand, bewies jedoch nach dem Seitenwechsel immense moralische Standfestigkeit. Durch den späten Siegtreffer krönt sich der Aufsteiger zum besten Team der zweiten Saisonhälfte und schließt die Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz ab.

Das finale Saisonspiel begann für die Hausherren mit einem unliebsamen, altbekannten Muster. Bereits in der 6. Minute traf Vsevolods Camkins zur frühen Führung für die Mecklenburger. Union-Trainer Lucio Geral stellte gegenüber FuPa nach dem Schlusspfiff fest: „Wir sind das fünfte Spiel in Folge, glaube ich, mit 0:1 in den ersten fünf Minuten gestartet. Wir kommen sehr schwer rein ins Spiel und schießen dann wirklich ein Traumtor zum 1:1.“ Dieser sehenswerte Ausgleich gelang Irfan Brando in der 17. Minute und brachte den Gastgebern vorübergehend die Spielkontrolle zurück.

Slapstick-Gegentor sorgt für erneuten Pausenrückstand

Doch die Freude währte nicht lange, da die Begegnung im ersten Durchgang erhebliche Kräfte forderte. In der 30. Minute ging Schwerin durch Randy Dei erneut in Führung – unter gütiger Mithilfe der Klosterfelder Defensive. „Das ist so ein bisschen ein offener Schlagabtausch – die Substanz, die dann verloren ging in der ersten Halbzeit für beide Mannschaften. Und dann kriegen wir das 1:2 noch vor der Halbzeit . Unser Torhüter schießt unseren Verteidiger an und dann knallt der Ball zurück und fällt ins Tor rein. Also das war ein Slapstick zum 1:2. Es war auch keine gute erste Halbzeit von uns“, schilderte Lucio Geral die unglückliche Szene vor dem Gang in die Kabine.

Leidenschaftlicher Umschwung nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Unioner genau jene Reaktion, die sie über die gesamte Rückserie ausgezeichnet hatte. Die Mannschaft war entschlossen, die erfolgreiche Spielzeit mit einem positiven Erlebnis zu beenden. „In der zweiten Halbzeit wollten wir uns von der anderen Seite präsentieren. Wir wollten mit einer guten Stimmung aus der Saison rausgehen, die bis dahin ja richtig gut gelaufen ist. Wir haben das Ruder umgerissen, haben sehr leidenschaftlich auf das 2:2 und das 3:2 gespielt und am Ende auch verdient gewonnen“, erklärte Lucio Geral. Emil Gustavus besorgte in der 66. Minute den verdienten Ausgleich, ehe Rayko Kühn in der 90. Minute den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer markierte.

Der Titel des Rückrundenmeisters als verdienter Lohn

Durch diesen Heimerfolg sichert sich die SG Union 1919 Klosterfelde mit 52 Punkten den fünften Platz in der Abschlusstabelle, direkt hinter der TSG Neustrelitz (53 Punkte), dem F.C. Hansa Rostock II (57 Punkte), dem SV Lichtenberg 47 (61 Punkte) und dem Meister SV Tasmania Berlin (67 Punkte). Viel bedeutender ist jedoch der Gewinn einer internen Wertung. „Dadurch sind wir Rückrundenmeister, die beste Mannschaft der Rückrunde. Wir haben eine tolle Runde gespielt, in Summe mit Platz 5“, bilanzierte ein stolzer Lucio Geral.

Wohlverdiente Pause vor den Aufgaben der neuen Saison

Nach einer langen und intensiven Spielzeit weicht die Anspannung nun der großen Erleichterung. Lucio Geral blickt der kommenden spielfreien Zeit voller Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns aber, dass wir jetzt endlich in der Sommerpause sind und vier Wochen abschalten vom Fußball. Ab 1. Juli ist dann die Vorbereitung auf die neue Saison.“