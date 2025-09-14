SG Union Klosterfelde: "Da war mehr drin. Gerade in Überzahl"

Kämpferischer Beginn und frühe Überzahl

Von Beginn an war es ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und hohem Tempo. Schon in der 30. Minute sah Tim Häußler von Tasmania die Gelb-Rote Karte. Damit spielte Union lange in Überzahl. „Vor dem Spiel hätten wir einen Punkt bei Tasmania sofort unterschrieben, denn auswärts bei so einer Top-Mannschaft zu bestehen, ist alles andere als selbstverständlich“, erklärte Hetzel. Doch durch die frühe Dezimierung der Gastgeber wuchs die Hoffnung auf mehr.

Doppelte Überzahl und verpasste Chancen

Nach dem Platzverweis für Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 55. Minute war Union sogar in doppelter Überzahl. „Nach dem Spielverlauf müssen wir aber ehrlich sagen: da war mehr drin. Gerade in Überzahl – und phasenweise sogar in doppelter Überzahl – fehlt uns noch die Abgeklärtheit, solche Situationen clever auszuspielen und am Ende auch drei Punkte mitzunehmen“, ärgerte sich Hetzel.

Union hat die besseren Gelegenheiten

Die klarsten Torchancen lagen auf Seiten der Gäste. „Wir hatten die deutlich besseren Abschlüsse und Torchancen. Michel Sobek hat in der 80. Minute nach einer Top-Flanke von Philip Einsiedel die Möglichkeit zum 1:0, Vico Mücke und Simo Collins müssen sich in Halbzeit zwei ebenfalls belohnen“, betonte Hetzel. Tasmania kam lediglich durch Standards gefährlich vors Tor und hatte in der ersten Halbzeit einen Lattentreffer, ansonsten hielt Union die Gastgeber weitgehend vom eigenen Strafraum fern.

Boritzki fliegt ebenfalls vom Platz

In der 77. Minute dezimierte sich dann auch Union: Maximilian Boritzki musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz dieser Schwächung versuchte die Hetzel-Elf weiter, auf den Sieg zu drängen. Doch am Ende blieb es beim torlosen Remis.

Punktgewinn mit gemischten Gefühlen

„Trotzdem: Für uns als Aufsteiger ist es ein weiterer Punkt auf der Habenseite, wir haben heute wieder eine junge Mannschaft auf dem Rasen gehabt, ein brutal schweres Auftaktprogramm hinter uns und stehen mit fünf Punkten aus fünf Spielen gegen Top-Teams absolut im Soll“, so Hetzel. Damit machte der Trainer klar, dass der Aufsteiger den Punktgewinn als Erfolg werten darf – auch wenn sich die verpasste Chance auf den Dreier schmerzlich anfühlt.

Union bestätigt positive Entwicklung

Nach dem frühen Fehlstart mit zwei Niederlagen hat sich die SG Union gefangen. Mit nun fünf Punkten und einem positiven Torverhältnis von 9:7 steht die Mannschaft auf Tabellenplatz zwölf. Damit hat der Aufsteiger Anschluss an das breite Mittelfeld gehalten.

Der Blick nach vorn: Sparta Lichtenberg

Für die SG Union wartet nun die nächste schwere Aufgabe: Am kommenden Sonntag geht es auswärts zum Spitzenreiter Sparta Lichtenberg. „Jetzt wartet mit Sparta die nächste Herkules-Aufgabe, und wir wollen auch dort wieder zeigen, dass wir in dieser Liga angekommen sind“, kündigte Hetzel an. Mit der gezeigten Stabilität und Moral will Union auch in Berlin-Lichtenberg bestehen – und vielleicht sogar den Favoriten ärgern.

Ein Punkt mit Signalwirkung

Das 0:0 war am Ende ein weiterer kleiner Schritt in der Entwicklung des Aufsteigers. Union Klosterfelde hat gezeigt, dass es auch auswärts bei einem Spitzenteam bestehen kann. Die Mannschaft blickt selbstbewusst nach vorne – und will auch bei Sparta Lichtenberg beweisen, dass sie in der Oberliga angekommen ist.