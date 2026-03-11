SG Union Klosterfelde: "Da liegt die größte Herausforderung für uns"

– Foto: Frank Arlinghaus

Am 21. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wenn die SG Union 1919 Klosterfelde am Sonntag, 15.03.2026, um 13 Uhr den SV Sparta Lichtenberg empfängt. Nach dem berauschenden 2:0-Heimsieg gegen den Spitzenreiter SV Tasmania Berlin, der die Union auf den vierten Tabellenplatz brachte, gilt es nun, die Konzentration hochzuhalten. Trainer Lucio Geral warnt vor der spielerischen Brillanz der Gäste, während sein Team mit der Aussicht auf einen weiteren großen Schritt in Richtung der 40-Punkte-Marke in die Partie geht.