SG Union Klosterfelde: "Da liegt die größte Herausforderung für uns"

Am 21. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wenn die SG Union 1919 Klosterfelde am Sonntag, 15.03.2026, um 13 Uhr den SV Sparta Lichtenberg empfängt. Nach dem berauschenden 2:0-Heimsieg gegen den Spitzenreiter SV Tasmania Berlin, der die Union auf den vierten Tabellenplatz brachte, gilt es nun, die Konzentration hochzuhalten. Trainer Lucio Geral warnt vor der spielerischen Brillanz der Gäste, während sein Team mit der Aussicht auf einen weiteren großen Schritt in Richtung der 40-Punkte-Marke in die Partie geht.
Die Rückkehr in den Arbeitsmodus nach dem Feiertag
Klosterfelde hat gefeiert, doch der Fokus liegt längst wieder auf der täglichen Arbeit. Nach dem emotionalen Erfolg gegen den SV Tasmania Berlin, bei dem 415 Zuschauer eine leidenschaftliche Union-Elf sahen, gewährte die sportliche Leitung der Mannschaft eine kurze Atempause. „Wir sind seit gestern wieder in der Belastung nach drei freien Tagen und trainieren jetzt an das wichtige Spiel gegen Sparta ran“, erklärt Trainer Lucio Geral. Die Stimmung ist nach Toren von Leon Walter und Gentuar Durmishi aus dem letzten Spiel prächtig, doch die Vorbereitung auf den nächsten Gegner erfordert volle Hingabe.
Die seltene Stabilität im Kader der Union
Ein wesentlicher Faktor für den aktuellen Erfolgslauf ist die bemerkenswerte personelle Konstanz der vergangenen Wochen. Während andere Teams mit Ausfällen kämpfen, konnte die SG Union 1919 Klosterfelde zuletzt auf einen festen Kern bauen. „Wir hatten die glückliche Situation, in den letzten vier Spielen immer mit der gleichen Elf starten zu können, da niemand verletzt, gesperrt oder beruflich gefehlt hat“, betont Lucio Geral.
Ein gesunder Konkurrenzkampf befeuert die Trainingswoche
Trotz der festgespielten Startformation wächst der Druck aus der zweiten Reihe, was die Intensität auf dem Platz spürbar erhöht. „Es gibt natürlich einige Spieler, die sich gerade im Training mit guten Leistungen aufdrängen, und hier bin ich gespannt, wie kämpferisch wir durch die Woche kommen und wer für die Herausforderung Sparta bereit ist“, beschreibt der Coach die aktuelle Situation. Diese Dynamik innerhalb des Teams könnte im Hinblick auf den 21. Spieltag den entscheidenden Ausschlag geben.
Der Respekt vor der spielerischen Eleganz des Gegners
Gegner SV Sparta Lichtenberg, aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, wird als extrem gefährlicher Kontrahent eingestuft. Lucio Geral spart nicht mit Lob für die Gäste: „Fußballerisch ist der Gegner für mich seit Jahren eines der Topteams der Liga, sie haben enorme Qualität am Ball und versuchen kontrolliert ins letzte Drittel zu kommen.“ Die Herausforderung für Klosterfelde wird darin bestehen, die Kreise der Berliner frühzeitig einzuschränken. „Da liegt die größte Herausforderung für uns, dass wir dies früh im Feld verhindern“, so die taktische Marschroute des Trainers der SG Union 1919 Klosterfelde.
Das große Etappenziel vor Augen
Der Blick auf die Tabelle der NOFV-Oberliga Nord zeigt eine komfortable Situation: Mit 32 Punkten steht Union auf Rang vier, nur einen Punkt hinter dem BSV Eintracht Mahlsdorf und sechs Zähler vor SV Sparta Lichtenberg. Doch Träumereien sind untersagt, das Ziel bleibt die Sicherung der Spielklasse. „Ein weiterer Sieg wäre natürlich unglaublich, mit Blick auf unser Etappenziel 40-Punkte-Marke und Klassenerhalt“, verdeutlicht Lucio Geral.
Erinnerungen an den späten Ausgleich im Hinspiel
Dass Duelle mit dem SV Sparta Lichtenberg oft hart umkämpft sind, zeigte bereits das Hinspiel, das vor 150 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden endete. Damals brachte Daniel Hänsch die Lichtenberger bereits in der 13. Minute in Führung, ehe Gentuar Durmishi in der 83. Minute den umjubelten Ausgleich für die SG Union 1919 Klosterfelde erzielte. Es ist genau dieser Kampfgeist bis zur letzten Minute, den das Team am Sonntag erneut brauchen wird, um in der Tabelle weiter obenauf zu bleiben.