SG Union Klosterfelde: "Babelsberg bestraft sowas eben eiskalt"

Ein bitterer Start ins Pokal-Abenteuer

„Erstmal Glückwunsch an Babelsberg 03 zum verdienten Weiterkommen. Wir haben das Spiel leider komplett verschlafen“, sagte Kevin Hetzel nach der Partie. Schon in der ersten Minute fiel das 0:1 durch Niklas Kastenhofer – ein individueller Fehler im Spielaufbau leitete den frühen Rückstand ein. Nur vier Minuten später erhöhte Samir Werbelow nach einer Ecke auf 0:2. „Nach nicht mal 30 Sekunden kassieren wir das 0:1 durch einen individuellen Fehler, und nur vier Minuten später das 0:2 – nach einer Ecke, bei der wir durch einen individuellen Stellungsfehler einfach nicht gut aussehen. Wenn du nach fünf Minuten gegen einen Regionalligisten 0:2 hinten liegst, ist der Matchplan natürlich schon fast hinüber.“

Nervenflattern und Unsicherheiten

Klosterfelde wirkte in der Anfangsphase nervös und fahrig. „Wir waren in der Anfangsphase zu nervös, zu lethargisch in unseren Aktionen und sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Da kann ich mich bei unserem Torwart bedanken, dass wir da nicht schon früher höher zurückliegen“, betonte Hetzel. Torhüter Kilian Schubert verhinderte mit mehreren starken Paraden Schlimmeres und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Union steigert sich im Laufe der ersten Halbzeit

Nach rund 20 Minuten fand Klosterfelde besser ins Spiel, zeigte mehr Ballbesitz und Mut. „Ich finde aber, dass wir uns im Laufe der ersten Halbzeit gesteigert haben. Wir sind mutiger geworden, haben besser Fußball gespielt und hatten dann auch gute Ballstafetten. Teilweise war es sogar ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten viel Ballbesitz, aber zu wenig klare Chancen.“ Trotz optischer Überlegenheit konnte die SG Union den Druck nicht in Tore ummünzen. Die 0:2-Pausenführung für Babelsberg war zu diesem Zeitpunkt bereits vorentscheidend.

Hoffnung nach der Pause – dann das Doppelschlag-K.o.

Die zweite Halbzeit begann deutlich besser. Klosterfelde war aggressiver, presste höher und versuchte, die Gäste früh unter Druck zu setzen. „In der zweiten Halbzeit sind wir richtig gut rausgekommen, waren griffig, wach, hatten mehr vom Spiel – und dann bekommen wir wieder innerhalb von drei Minuten zwei Gegentore, erneut durch individuelle Fehler.“ Jannis Lang (57.) und George Didoss (59.) sorgten mit einem Doppelschlag für die endgültige Entscheidung.

Babelsberg eiskalt, Union bemüht

Während Klosterfelde weiter um Struktur kämpfte, spielte Babelsberg die Partie souverän zu Ende. Hetzel erkannte die Qualität des Gegners an: „Babelsberg bestraft sowas eben eiskalt. Das ist auch der große Unterschied heute gewesen: Wir nutzen unsere Möglichkeiten nicht, sie schon.“ Der Regionalligist nutzte seine Chancen effizient und ließ defensiv kaum etwas zu.

Deutliche Niederlage mit Lerneffekt

„Am Ende ist der Sieg für Babelsberg absolut verdient, auch wenn das Ergebnis in der Höhe nicht unbedingt den Spielverlauf widerspiegelt“, bilanzierte Hetzel. Tatsächlich zeigte Klosterfelde über weite Strecken Moral und hielt nach dem frühen Schock dagegen. „Hätten wir die ersten 15 bis 20 Minuten nicht so verschlafen, wäre das Spiel sicher anders gelaufen. Uns haben in der Anfangsphase einfach die nötige Entschlossenheit und der Mut gefehlt.“

Der Fokus liegt wieder auf der Liga

Für die SG Union gilt es nun, die richtigen Schlüsse aus dem Pokal-Aus zu ziehen. „Jetzt müssen wir das Positive mitnehmen, das Spiel abhaken und uns auf die Liga konzentrieren. Nächste Woche gegen Optik Rathenow ist wieder Alltag, da müssen wir zu Hause im Sechs-Punkte-Spiel liefern“, richtete Hetzel den Blick sofort nach vorn.

Blick auf das nächste Spiel

Nach dem Pokal-Aus steht für die SG Union Klosterfelde wieder der Liga-Alltag an. Am Sonntag, 19. Oktober, empfängt der Aufsteiger um 14 Uhr den FSV Optik Rathenow. Gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller soll der Knoten endlich platzen – mit Leidenschaft, Mut und dem Willen, die Lehren aus dem Pokal zu ziehen.