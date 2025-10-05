SG Union Klosterfelde: "Auch wenn für uns mehr drin war"

Spielkontrolle ohne klare Chancen

Union begann in Mahlsdorf selbstbewusst. „In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ball- und Spielkontrolle, allerdings kaum klare Torabschlüsse“, resümierte Kevin Hetzel. Mahlsdorf überließ den Gästen über weite Strecken den Ball, setzte aber gefährliche Nadelstiche im Umschalten. In der 14. Minute nutzte Nils Wilko Stettin einen Fehler in der Defensive eiskalt und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung.

Wichtiger Moment: Schubert pariert Elfmeter

Kurz vor der Pause die vielleicht spielentscheidende Szene: Nach einem Foul bekam Mahlsdorf einen Strafstoß zugesprochen. Peter Köster trat an, doch Union-Keeper Kilian Schubert parierte stark und hielt seine Mannschaft im Spiel. „Danach hält unser Torwart stark den Elfmeter – das war ein ganz wichtiger Moment“, lobte Hetzel. Statt mit einem Zwei-Tore-Rückstand ging es für Union nur mit 0:1 in die Kabine.

Union wird nach der Pause griffiger

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. Union kam wacher aus der Kabine, attackierte früher und drängte die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich griffiger, haben viele gute Situationen kreiert und den Gegner weit in die eigene Hälfte gedrückt“, analysierte Hetzel. Doch trotz klarer Spielanteile fehlte das letzte Quäntchen Glück und die Konsequenz im Abschluss.

Brando mit Traumtor zum Ausgleich

In der 83. Minute war es dann soweit: Irfan Brando setzte sich stark im Strafraum durch und jagte den Ball unhaltbar unter die Latte – der verdiente Ausgleich. „Ich freue mich für Irfan Brando, der mit einer starken Einzelaktion den Ball sehenswert zum verdienten Ausgleich unter die Latte schweißt“, sagte Hetzel. Das Tor war Ausdruck des unbändigen Willens der Mannschaft, das Spiel zu drehen.

Remis fühlt sich doppelt an

Trotzdem blieb es beim 1:1. Hetzel fasste die Gemütslage zusammen: „Unterm Strich geht das 1:1 in Ordnung, auch wenn für uns mehr drin war. Es war das fünfte Unentschieden in der Liga in Folge – wir sind also weiter ungeschlagen, aber treten ein Stück weit auf der Stelle.“ Gerade weil Mahlsdorf in der zweiten Hälfte fast ausschließlich verteidigte, wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen.

Union bleibt stabil, aber unter Druck

Mit nun acht Punkten aus acht Spielen rangiert Union auf Platz 13 der Tabelle. Das Torverhältnis von 13:11 zeigt, dass die Defensive zu den Stärken gehört – doch vorne fehlt in den entscheidenden Momenten die Effizienz. Für Hetzel bleibt die Gratwanderung zwischen Zufriedenheit über die Serie und Unzufriedenheit über die fehlenden Siege.

Blick auf den Pokal-Kracher

Für Klosterfelde wartet nun das nächste Highlight: Am kommenden Samstag empfängt die Hetzel-Elf im Achtelfinale des Landespokals Brandenburg den Regionalligisten SV Babelsberg 03. „Das Spielglück hat am Ende ein bisschen gefehlt, um das Spiel komplett zu drehen“, sagte Hetzel in Mahlsdorf – gegen Babelsberg könnte die SG Union genau dieses Spielglück brauchen.