SG Union Klosterfelde antwortet mit Entschlossenheit und drei Toren

Der Oberligist SG Union Klosterfelde nutzt ein Testspiel, um Haltung zu zeigen. Gegen den Berlin-Ligisten Frohnauer SC 1946 gelingt ein klarer 4:1-Erfolg, getragen von Struktur, Konsequenz und einem starken Auftritt über weite Strecken. Der Sieg ist mehr als ein Ergebnis – und zugleich der Ausgangspunkt für die nächste Aufgabe, die bereits wartet.

Der Blick zurück auf das gestrige Testspiel zeigt einen Auftritt, der früh Klarheit erzeugt. Auf eigenem Platz empfängt die SG Union 1919 Klosterfelde den Frohnauer SC 1946 und übernimmt von Beginn an Verantwortung für das Spiel. Trotz überschaubarer Kulisse mit 25 Zuschauern entwickelt sich eine Partie, die Intensität verlangt und Antworten provoziert. Klosterfelde stellt sich dieser Aufgabe und setzt früh Akzente. In der 19. Minute fällt der erste Treffer. Leon Walter bringt die SG Union mit 1:0 in Führung und belohnt eine Phase, in der die Mannschaft zunehmend Zugriff gewinnt. Die Führung währt jedoch nicht lange. Nur sechs Minuten später gleicht Frohnau durch Luis Seiffert zum 1:1 aus und verleiht dem Spiel eine neue Dynamik. Der Ausgleich zwingt Klosterfelde zur Reaktion – und diese fällt entschlossen aus.

Bereits in der 28. Minute stellt erneut Leon Walter auf 2:1. Die schnelle Antwort verleiht dem Auftritt Stabilität und verdeutlicht den Willen, Spielverläufe aktiv zu gestalten. Nach dem Seitenwechsel setzt sich dieses Bild fort. In der 60. Minute erhöht Maximilian Boritzki auf 3:1 und verschiebt die Gewichte endgültig zugunsten des Oberligisten. Klosterfelde nutzt seine Möglichkeiten, bleibt aufmerksam in der Defensive und lässt dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung. Die Partie verliert nicht an Spannung, wohl aber an Ungewissheit. Den Schlusspunkt setzt erneut Leon Walter. In der 86. Minute erzielt er das 4:1 und vollendet damit einen Auftritt, der von Konsequenz und mannschaftlicher Geschlossenheit geprägt ist. Drei Tore eines Spielers und vier Treffer insgesamt spiegeln die offensive Durchschlagskraft wider, ohne den Blick für die Gesamtleistung zu verstellen. Der Sieg ist verdient und liefert wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung.

