SG Union Klosterfelde: "Am Ende war es ein bitterer Tag"

Früher Rückstand trotz gutem Beginn

Die SG Union startete engagiert, suchte von Beginn an den Weg nach vorn und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Doch der erste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. Nach 26 Minuten nutzte Yohji Irvan Koré eine Unachtsamkeit in der Defensive und brachte Rathenow mit 0:1 in Führung. Nur wenig später hatte Klosterfelde die große Gelegenheit zum Ausgleich: Nach einem Foul im Strafraum trat Caner Özcin zum Elfmeter an – scheiterte jedoch an FSV-Keeper Simeon Hawwary (29.).

Die verpasste Chance sollte sich rächen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verursachte Union selbst einen Strafstoß, den erneut Yohji Irvan Koré sicher verwandelte (45.+5). Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Pause – ein Ergebnis, das den Spielverlauf kaum widerspiegelte.

Hetzel: „Wir haben uns selbst geschlagen“

Nach dem Abpfiff fand Trainer Kevin Hetzel klare Worte: „Wir hatten uns heute gegen Optik Rathenow enorm viel vorgenommen und wollten unbedingt drei Punkte holen, um uns im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben uns ein Stück weit selbst geschlagen.“

Er bemängelte insbesondere die erste Halbzeit: „In der ersten Halbzeit hatten wir viele gute Chancen, verschießen zwei Elfmeter und kassieren durch eigene Fehler zwei Gegentore – das war sinnbildlich für den Nachmittag.“ Der Trainer lobte zwar den Einsatz seiner Mannschaft, sprach aber auch die fehlende Konsequenz an: „Wir waren im letzten Drittel einfach nicht zielstrebig genug.“

Mehr Schwung nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Klosterfelde verbessert. „Nach der Pause haben wir die ersten 15 Minuten nicht wirklich viele Abschlüsse produziert, mit der Einwechslung von Irfan Brando kam dann neuer Schwung“, so Hetzel. Tatsächlich drängte Klosterfelde den Gegner zunehmend in die eigene Hälfte, erarbeitete sich mehrere gute Gelegenheiten und belohnte sich schließlich in der 60. Minute: Caner Özcin erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2.

Union blieb am Drücker, drängte auf den Ausgleich – doch die Abschlüsse fanden nicht den Weg ins Tor. Hetzel haderte: „Auch hier hatten wir dann viele Torchancen herausgespielt und den Anschlusstreffer erzielt, aber das 2:2 nicht mehr gemacht.“

Bitteres Ende trotz klarer Überlegenheit

In der Schlussphase warf Union alles nach vorn, doch Rathenow verteidigte mit Glück und Geschick. Hetzel fasste das Spiel treffend zusammen: „Am Ende war es ein bitterer Tag, weil wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Rathenow war der glückliche Sieger. Der Fußballgott war heute definitiv nicht auf unserer Seite.“

Mit dem Ergebnis bleibt Klosterfelde bei acht Punkten und steht in der Tabelle auf Rang 13. Zwar hat der Aufsteiger mit 14:13 weiterhin eine positive Tordifferenz, doch der Abstand auf das Mittelfeld vergrößert sich.

Blick nach vorn: Wiedergutmachung in Rostock

Hetzel richtete den Fokus sofort auf die kommende Aufgabe: „Jetzt gilt es, das gegen Hansa Rostock wieder geradezurücken und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen.“ Beim Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock am 26. Oktober will Union wieder punkten – und sich für die unglückliche Heimniederlage rehabilitieren.