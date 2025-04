SG Ungedanken/Mandern verabschiedet sich aus der Kreisoberliga

Ganz überraschend verkündete die SG Ungedanken/Mandern am Montag ihren freiwilligen Rückzug aus der Fußball-Kreisoberliga. Trotz des Aufstiegs im vergangenen Sommer will der Verein ab der kommenden Saison wieder in der Kreisliga A antreten.

Nach dem erfolgreichen Aufstieg als Vizemeister der Kreisliga A1 und die knappe Qualifikation in den Aufstiegsspielen im Juni 2024 hatte sich die Spielgemeinschaft eine solide Rolle in der neuen Liga erhofft. Die aktuelle Saison verlief jedoch alles andere als geplant: Mit lediglich neun Punkten belegt „ManU“ den letzten Tabellenplatz und rangiert weit abgeschlagen am Ende der Kreisoberliga-Tabelle. Sportliche Hoffnung auf den Klassenerhalt bestand zuletzt nur noch theoretisch.