SG Undenheim/Schornsheim bezwingt Spvgg. Essenheim in Ultimo

Die SG Undenheim/Schornsheim (in den weiß-schwarzen Trikots) behauptete sich gegen die Spvgg. Essenheim (im blauen Dress). – Foto: Michael Wolff

VfB-Coach Fabio Salamida sagte: „Uns war von Anfang an bewusst, dass uns kein einfaches Spiel erwarten würde. Bis zum Stand von 4:2 war die Partie extrem ausgeglichen und intensiv – an dieser Stelle ein großes Kompliment an Ebersheim für die starke Leistung. In der Schlussphase konnten wir aber zeigen, dass wir den Sieg unbedingt wollten. Letztendlich haben wir verdient die drei Punkte zu Hause behalten. Riesigen Respekt an meine Mannschaft, Top-Leistung!”

„Wie zu erwarten, ist eine spielerisch starke UDP auf die 17 gekommen - nicht zu vergleichen mit dem Hinspiel. Das Spiel war ausgeglichen. Am Ende hat die Mannschaft, die es mehr gewollt hat, gesiegt. Einzig unsere Torausbeute muss ich kritisieren”, so das Fazit des TV-Trainers Carlo D’Antonio.

„Ganz wichtige drei Punkte, die aber bis zum Schluss viele Nerven gekostet haben. In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ausgerechnet kurz vor der Halbzeit bekommen wir das 0:1. Nach einer taktischen Umstellung meines Trainerkollegen haben wir in der zweiten Hälfte das Zentrum etwas dichter bekommen und unsere Chancen genutzt. Leider machen wir dann durch schnelle Gegentore den Gegner wieder stark”, kommentierte FCL-Spielertrainer Stefan Zimmermann.

FC Inter Mainz – TSG Drais 0:5 (0:2)

„Durch den kleinen Platz war es sehr zweikampfbetont und der Spielfluss war häufig unterbrochen. Die Führung ist uns im Anschluss an eine Ecke gelungen. Der zweite Treffer kurz vor der Halbzeit war sehr wichtig, um mit mehr Ruhe in die zweite Hälfte zu starten. Zwischen den Toren mussten wir einige gefährliche Ecken von Inter verteidigen, während wir aus dem Spiel keine klaren Chancen zugelassen haben. In der zweiten Hälfte hat unser Torjäger Simon Schärf mit einem Dreierpack den Sieg klar gemacht, der aber etwas zu hoch ausgefallen ist. Spielentscheidend über die 90 Minuten war unsere aufmerksame Defensivarbeit gegen einen Gegner, der uns mehr gefordert hat als es das Ergebnis vermuten lässt”, berichtete TSG-Trainer Andreas Herget.

Tore: 0:1 Justus Becker (21.), 0:2 Anas Tajouaout (45.+2), 0:3, 0:4, 0:5 Simon Schärf (55., 83., 85.)

Spvgg. Selzen – 1. FC Nackenheim 2:4 (2:3)

„Wir haben uns schwergetan. Der Platz war in Ordnung, aber schon sehr hubbelig. Unser Kurzpassspiel, was wir sonst aufziehen, war sehr schwer möglich. Der Gegner hat es mit seinen Mittel gut gemacht. Sie haben sehr kompakt im Block verteidigt, tief gestanden und gekontert. Nichtsdestotrotz hätte das Spiel ein paar Tore höher für uns ausfallen können. Verdienter Sieg”, befand FC-Spielertrainer Norman Loos.

Tore: 0:1 Norman Loos (3., Distanzschuss über den Torwart), 1:1 Aurel Körper (16.), 1:2 Pietro-Danilo Siragusa (17.), 1:3 N. Loos (36., direkter Freistoß), 2:3 Kevin Kästner (44., FE), 2:4 Felix Türk (75.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Spvgg. Selzen (45.+4)

FVgg. Mombach – FSV Saulheim II 5:3 (3:1)

FVgg-Trainer Dominik Moser äußerte sich folgendermaßen: „Großes Lob an die Mannschaft! Trotz Personalsorgen haben wir ein ordentliches Spiel gezeigt. Saulheim hatte mehr Spielanteile, aber wir haben in der ersten Halbzeit gut verteidigt und konnten schnell mit drei Toren in Führung gehen. Dann haben wir die Ordnung etwas verloren und mussten vor der Halbzeit das 3:1 hinnehmen. Nach der Pause ist Saulheim mit viel Druck aus der Kabine gekommen. Wir mussten durch zwei Fehler auf unserer Seite den Ausgleich hinnehmen. Meine Mannschaft hat absoluten Willen und Moral gezeigt. Wir haben die Räume, die uns Saulheim gegeben hat, gut genutzt, da sie sehr hochgestanden haben und sind erneut in Front gegangen. Mit dem 5:3 haben wir den Deckel draufgemacht. Unter dem Strich ein verdienter Sieg. Herausgestochen hat Frederic Woernle, der mit vier Treffern maßgeblich zu unserem Sieg beigetragen hat.”

Tore: 1:0 Manuel Hohmann (12.), 2:0, 3:0 Frederic Woernle (13., 14.), 3:1 Miro Yilmaz (39.), 3:2 Luca De Filippo (65.), 3:3 Till Fichtelberger (67.), 4:3, 5:3 F. Woernle (75., 80.)

Spvgg. Essenheim – SG Undenheim/Schornsheim 2:3 (1:0)

„Das Spiel war über die gesamte Spielzeit hinweg sehr hektisch und von vielen Torraumszenen geprägt. Beide Mannschaften haben sich zahlreiche hochkarätige Chancen erspielt, diese jedoch teilweise fahrlässig ungenutzt gelassen. Mit dem Pausenpfiff sind wir zunächst in Rückstand geraten, anschließend jedoch sehr stark aus der Kabine gekommen und haben die Partie innerhalb weniger Minuten gedreht. Nach dem Ausgleich ist Essenheim wieder besser ins Spiel gekommen, sodass sich eine offene Schlussphase entwickelt hat. Der Treffer in der Nachspielzeit war sicherlich glücklich - aufgrund des Spielverlaufs insgesamt aber nicht unverdient”, so das Statement des SG-Trainerduos um Daniel Fischer und Kai Rausch. SG-Akteur Aaron Haibach wurde mit seinen drei Treffern zum Matchwinner der Gäste.

Tore: 1:0 Julian Tobias Schmahl (45.+2), 1:1, 1:2 Aaron Haibach (49.; 53., per Kopf), 2:2 Ben Levin Diehl (61.), 2:3 A. Haibach (90.+2)

FSG Jugenheim/Partenheim - FSV Oppenheim II 6:2 (3:2)

„Oppenheim ist besser ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen. Danach haben wir aber immer besser ins Spiel gefunden und nach und nach die Tore geschossen. Aufgrund unserer Chancen müssen wir vor der Halbzeit noch das 4:1 machen, bekommen aber mit dem Halbzeitpfiff nach einem schönen Angriff von Oppenheim das 3:2. Nach der Halbzeit hatten wir in Unterzahl kurz Glück, dass das 3:3 nicht fällt. Sonst haben wir aber eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt und am Ende verdient und deutlich gewonnen”, lautete das Fazit des FSG-Spielertrainers Manuel Helmlinger. Dem Jugenheimer Philip Krichten gelang indes im ersten Spielabschnitt ein Dreierpack.

Tore: 0:1 Dominik Horn (8.), 1:1, 2:1, 3:1 Philip Krichten (17., 19., 29.), 3:2 D. Horn (44.), 4:2, 5:2 Manuel Helmlinger (75., 77.), 6:2 Alexander Friedrich Ziegert (79.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Taylor Knewitz (55./FSG Jugenheim/Partenheim)