SG und Schindewolf verlängern Zusammenarbeit

Seit seiner Amtsübernahme hat der Trainer entscheidende Impulse gesetzt – sowohl in sportlicher als auch instruktureller Hinsicht. Neben der Stabilisierung der Mannschaft und einer klar erkennbaren Spielphilosophie standen insbesondere die Förderung und Integration junger Talente im Mittelpunkt seiner Arbeit. Die positive Entwicklung zahlreicher Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sowie die mannschaftliche Geschlossenheit spiegeln diesen eingeschlagenen Weg deutlich wider. Schon im ersten Jahr seiner Trainertätigkeit konnte Thomas Schindewolf sein Team zur Meisterschaft in der Gruppenliga und damit zum Aufstieg in die Verbandsliga führen – eine wahrlich herausragende Leistung von Trainer und Mannschaft und unvergessliche Momente in der Geschichte der Spielgemeinschaft, die übrigens in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Zum Auftakt der Rückrunde in der Verbandsliga Hessen Nord stellt der Verein frühzeitig die Weichen für eine nachhaltige sportliche Zukunft: Der Vertrag mit dem Trainer Thomas Schindewolf wurde unbefristet sowie spielklassenunabhängig verlängert. Damit setzt der Club ein starkes Signal für Kontiunität, Vertrauen und eine langfristig angelegte Entwicklungsstrategie.

In der Verbandsliga ist die Mannschaft mittlerweile angekommen. Als Liganeuling kämpft man derzeit zwar im unteren Tabellendrittel, die Vereinsführung ist aber zuversichtlich, die Klasse halten zu können.

Die Vertragsverlängerung mit dem Trainer wurde dennoch bewusst unabhängig von der Ligazugehörigkeit gestaltet. „Wir sind überzeugt davon, dass nachhaltiger Erfolg aus Kontinuität basiert. Unsere Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zu unserem Trainer, zu unserem jungen Team und zu der gemeinsamen sportlichen Ausrichtung – unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen oder der jeweiligen Spielklasse“, erklärt die Spartenleitung.

Auch im organisatorischen Bereich hat sich die Zusammenarbeit als äußerst konstruktiv erwiesen. Die enge Abstimmung zwischen sportlicher Leitung, Trainer und Spartenleitung ermöglicht eine klare strategische Ausrichtung und schafft verlässliche Rahmenbedingungen für die sportliche Weiterentwicklung des Vereins.

Thomas Schindewolf selbst blickt mit großer Motivation auf die kommenden Aufgaben: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Perspektive. Wir haben hier gemeinsam etwas aufgebaut und sind noch längst nicht am Ende unserer Entwicklung. Unser Ziel ist es, die Spieler weiter zu stärken, Werte zu vermitteln und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Sportlich betrachtet soll die SG Calden/Meimbressen für einen mutigen und attraktiven Fußball stehen.“

Mit der unbefristeten Vertragsverlängerung sendet der Verein ein klares Signal an Mannschaft, Fans, Sponsoren und Partner: Der eingeschlagene Weg wird konsequent fortgesetzt – mit Stabilität, Ambition und einem klaren Blick nach vorn.