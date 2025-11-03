SG Unadingen/Dittishausen steckt wieder im Abstiegsschlamassel

Von der Überraschungsmannschaft zurück in die gewohnte Rolle: Diesen Weg hat die SG Unadingen/Dittishausen in der Kreisliga A hinter sich. Die Rasanz der Talfahrt überrascht selbst Trainer Javier Invernot.

Ruhe! Endlich Ruhe vor diesem lästigen Abstiegskampf! Das wünschten sie sie sich so sehr bei der SG Unadingen/Dittishausen. Kein Wunder, denn in den vergangenen Jahren hatten sie davon reichlich. In schöner Regelmäßigkeit stemmte sich die Spielgemeinschaft gegen den Gang nach unten, und ebenso regelmäßig schafften sie es über den Strich. Und sei es über die Relegation. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.