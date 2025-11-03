Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ruhe! Endlich Ruhe vor diesem lästigen Abstiegskampf! Das wünschten sie sie sich so sehr bei der SG Unadingen/Dittishausen. Kein Wunder, denn in den vergangenen Jahren hatten sie davon reichlich. In schöner Regelmäßigkeit stemmte sich die Spielgemeinschaft gegen den Gang nach unten, und ebenso regelmäßig schafften sie es über den Strich. Und sei es über die Relegation. – Foto: Wolfgang Scheu
SG Unadingen/Dittishausen steckt wieder im Abstiegsschlamassel
Die Rasanz der Talfahrt überrascht selbst Trainer Javier Invernot.
Von der Überraschungsmannschaft zurück in die gewohnte Rolle: Diesen Weg hat die SG Unadingen/Dittishausen in der Kreisliga A hinter sich. Die Rasanz der Talfahrt überrascht selbst Trainer Javier Invernot.
