SG Unadingen/Dittishausen hofft auf Frühform statt Aufholjagd

Kontinuität kann im Fußball ein wertvolles Gut sein. So gesehen dürften sie sich bei der SG Unadingen/Dittishausen gerade richtig wohl fühlen. Gleicher Trainer, (fast) gleicher Kader – und die erstaunliche Tradition, sich als Endspurt-Könige zu einem echten Spezialisten für späte Höchstleistungen entwickelt zu haben. In schöner Regelmäßigkeit siegte sich die Mannschaft in jüngerer Vergangenheit auf der Zielgeraden aus dem tiefen Abstiegssumpf. In der zurückliegenden Saison gelang dies ganz besonders spät, erst in der Relegation wurde der Verbleib in der Kreisliga A festgezurrt. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.