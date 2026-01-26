SG Ummendorf/Fischbach: "Wir wollen an die gute Vorrunde anknüpfen"

– Foto: Nicole Halder

Die SG Ummendorf/Fischbach geht als erster Verfolger des FC Mengen in die Rückrunde der Bezirksliga Oberschwaben. Trainer Stefan Wiest sieht eine starke Vorrunde, erkennt aber auch kleine Defizite in der Konstanz. Der personelle Umbruch prägt die Entwicklung.

Trainingsstart und Ausgangslage



Seit Montag, dem 19. Januar, steht die SG Ummendorf/Fischbach wieder auf dem Trainingsplatz. Die Rückkehr in den Trainingsbetrieb markiert den Beginn der Phase, in der die Mannschaft ihre Position in der Spitzengruppe festigen will. Zufriedenheit mit der Vorrunde



Der Blick zurück fällt positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf“, bilanziert Wiest. Die SG Ummendorf/Fischbach belegt nach 18 Spielen mit 13 Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen Rang zwei. Mit 41 Punkten und einem Torverhältnis von 43:22 liegt die Mannschaft nur fünf Zähler hinter Spitzenreiter FC Mengen, der 46 Punkte aufweist.

Umbruch im Trainerstab und personelle Veränderungen



Eine der zentralen Herausforderungen der Saison lag im Trainerbereich. „Wir haben ja eine größere Änderung im Trainerstab“, erklärt Wiest. „Jule und Jonny hatten die nicht einfache Aufgabe Stefan Hess zu beerben.“ Beide hätten sich schnell integriert: „Beide machen das hervorragend, bringen sich menschlich und sportlich top ins Team ein. Auch den Abgang von Josip Roncevic konnten wir kompensieren.“

Zur Rückrunde verstärkt sich die Mannschaft zudem mit Silas Heck vom FV Ravensburg II. Konstanz als Schlüsselproblem



Trotz der insgesamt positiven Entwicklung sieht der Trainer klare Ansatzpunkte. „Konstanz in unseren Leistungen“, nennt Wiest als zentrale Baustelle. „Wir haben das oft gut gemacht. Hatten aber auch zwei bis drei Aussetzer.“ Diese Schwankungen hätten direkte Konsequenzen gehabt: „Diese Spiele haben wir dann auch verloren.“ Im Vergleich zum Spitzenreiter erkennt Wiest einen Unterschied: „Mengen ist, was Konstanz betrifft, noch ein Stück vor uns und stehen deshalb auch zu Recht ganz oben.“