SG Türkischer SV Düren verpflichtet Alexandru Engels

Die SG Türkischer SV Düren kann einen weiteren wichtigen Baustein für die kommende Saison vermelden: Alexandru Engels schließt sich unserer Mannschaft an und kommt vom Landesligisten Viktoria Arnoldsweiler nach Düren.

Der 33-jährige Engels bringt nicht nur jahrelange Erfahrung im höherklassigen Amateurfußball mit, sondern überzeugt auch durch seine Vielseitigkeit. In seiner bisherigen Laufbahn kam er sowohl in der Mittelrheinliga als auch in der Landesliga zum Einsatz und hat dabei konstant seine Qualität unter Beweis gestellt. Ob als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld – Engels ist flexibel einsetzbar und bringt Stabilität, Übersicht und Führungsqualitäten mit.