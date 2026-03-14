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Ligabericht
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SG Tringenstein/Oberndorf und ihr Trainer trennen sich
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Ligist SG Tringenstein/Oberndorf wird am Sonntag mit einem Duo als Interimslösung ins Duell mit der SG Seelbach/Scheld II gehen +++