 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

SG Tringenstein/Oberndorf und ihr Trainer trennen sich

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Fußball-B-Ligist SG Tringenstein/Oberndorf wird am Sonntag mit einem Duo als Interimslösung ins Duell mit der SG Seelbach/Scheld II gehen +++

von Redaktion · Heute, 17:57 Uhr · 0 Leser
Patrick Neumann (r.), Spielertrainer der SG Tringenstein/Oberndorf, im Duell mit Marcel Schneider vom SV Oberscheld (Archivfoto). © Lorenz Pietzsch
Patrick Neumann (r.), Spielertrainer der SG Tringenstein/Oberndorf, im Duell mit Marcel Schneider vom SV Oberscheld (Archivfoto). © Lorenz Pietzsch

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KLB Dillenburg
Tringenst./O

Siegbach. Die SG Tringenstein/Oberndorf und ihr Spielertrainer Patrick Naumann haben sich getrennt. Das teilte der Fußball-B-Ligist am Donnerstagabend mit.

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