SG Trebur/Astheim auf der Suche nach der Konstanz

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Trebur/Astheim. Zum A-Ligisten hat uns Philipp Jöst, Trainer bei der SG, folgende Informationen übermittelt.

"Wir sind natürlich nicht zufrieden. Nach dem dritten Platz in der letzten Saison und dem punktuell verstärkten Kader wollten wir mehr. Der aktuell 13. Platz sollte jeden von uns fuchsen."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Gut läuft bei uns das große Ganze. Wir haben bei jedem Spiel an die 100 Zuschauer, bei den Highlightspielen sogar schon die 300 Zuschauer Marke geknackt. Wir haben viele junge Spieler in die erste Mannschaft integriert und die zweite Mannschaft begeistert uns in der B-Liga mit einem grandiosen fünften Platz. Alles mit Jungs die sich mit den Vereinen und Orten identifizieren.

Wir haben es nicht geschafft Konstanz im Training und Spiel zu bringen, mussten zu oft wechseln und konnten uns nicht einspielen. Das gilt es im Winter zu verbessern."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Wir verlieren mit Elias Achilles eine absolute Identifikationsfigur und Topspieler. Er wird verletzungsbedingt seine Karriere beenden müssen. Ein herber Verlust. Zudem wird Safi Albakri eine fußballerische Pause einlegen.

Wir planen keine Veränderungen, der Kader ist top besetzt, es liegt an uns."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen mehr Konstanz in die Leistungen bringen und versuchen einen kleinen Lauf zu starten auch wenn das bei der engen Liga sehr schwer wird. Wir schauen aber erstmal nur auf uns, da haben wir genug Arbeit vor uns."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Türkgücü wird sich den Aufstieg nicht nehmen lassen, was sie sich mit den Leistungen der letzten und jetzigen Saison auch absolut verdient hätten. Klein-Gerau und Bauschheim werden es nach jetzigem Stand schwer haben die Klasse zu halten. "

