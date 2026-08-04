SG Trebur-Astheim mit Umbieger-Qualitäten

Hellas Rüsselsheim – VfB Ginsheim II 3:3 (3:3). Sechs Tore, und alle fielen in der ersten Halbzeit. Dabei führte Ginsheim nach gut einer Viertelstunde mit 2:1 und erhöhte in der 40. Minute auf 3:1. Doch Jasser Mabrouk sorgte mit einem Doppelschlag noch vor der Pause für den Ausgleich. "Danach hat das Hellas mit Mann und Maus bis zum Schluss sehr gut verteidigt. Aber wir dürfen das 3:1 niemals aus der Hand geben", meinte VfB-Spielertrainer Fatih Baser zerknirscht. "Wir hatten viele Spieler von der ersten Mannschaft dabei, die gerade frisch aus dem Urlaub kamen. Nach dem 3:1 haben wir das aber auf die leichte Schulter genommen. Dabei kamen wir noch zu vielen Chancen in der zweiten Halbzeit. Aber unser früherer Torwart Steven Hart hat wieder stark gehalten gegen uns." Der neue Hellas-Coach Gino Pennino konnte seinem Team nur ein großes Lob aussprechen: "Das war gefühlt wie ein Sieg. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft und hätten in der zweiten Halbzeit auch in Führung gehen können."

SG Trebur-Astheim – SKV Mörfelden 4:2 (1:1). In den letzten zehn Minuten hat die SG einen 1:2-Rückstand noch gedreht. Erst glich Bastian Peglow aus. Dann köpfte Jannik Coutu zum 3:2 ein. Und nach drei Riesenchancen machte Marc Mundschenk den Deckel drauf. "Ein wichtiger Sieg für die Moral", jubelte Trainer Lukas Langenstein. "Wir hatten das Spiel bis zum 1:1 im Griff. Dann bekam Mörfelden Oberwasser, aber wir haben nicht aufgesteckt und konnten das noch für uns entscheiden." Enttäuschung bei SKV-Coach Saha Maau: "Wir haben den Gegner 75 Minuten lang bis zum 2:1 kontrolliert und hätten auch höher führen können. Aber dann haben wir den Betrieb eingestellt."

SKG Stockstadt – SC Opel Rüsselsheim 7:2 (3:1). Zur Halbzeit lag der Aufsteiger aus Stockstadt schon 3:1 vorn. Kurz nach der Pause kam Opel zum Anschlusstreffer. Doch erhöhte SKG-Spielertrainer Avni Krasniqi mit einem Strafstoß schnell auf 4:2. "Und dann gab es keine Zweifel mehr an unserem Sieg", freute sich SKG-Vorsitzender Walter Götz über drei weitere Treffer. "Wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Alle Tore waren gut herausgespielt. Ein verdienter Sieg." Dabei glänzte Emirhan Kilic mit einem Dreier-Pack. Aufseiten der Gäste musste dagegen Opel-Coach Özkan Alik frustriert einräumen: "Wir haben von Anfang an keinen Zugriff gefunden und zu viele einfache Gegentore zugelassen. Das war vielleicht das schlechteste Spiel, seit ich beim SC Opel bin."