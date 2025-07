SG Trebur-Astheim hat ein klares Ziel

Trebur/Astheim. Jetzt wollen sie es wissen: Nach Platz drei in der zurückliegenden Runde der Kreisliga A hat sich die SG Trebur-Astheim viel vorgenommen. Trainer Philipp Jöst formuliert ein klares Ziel: „Wir wollen aufsteigen. Mit unseren Verstärkungen kann es kein anderes Ziel geben. Nachdem wir letzte Saison schon nah dran waren, wollen wir nun den nächsten Schritt machen und in die Kreisoberliga hoch.“

Zur Freude des Coaches sind tolle Transfers gelungen. Allen voran Norman Harth und Hung Ngo vom Gruppenligisten SV 07 Geinsheim. „Mit Norman werden wir in der Chancenverwertung abgezockter sein und haben jetzt zusammen mit Patrick Sohn zwei super Stürmer. Hung wird uns in der Abwehr sehr gut tun. Er ist läuferisch sehr stark, hat eine Menge Erfahrung und schon 150 Gruppenliga-Spiele gemacht. Allerdings kann Hung erst Anfang September einsteigen, weil er noch studienbedingt im Ausland ist“, so Jöst.