„ SG Traktor Teichel setzt auf Rückkehrer und Jugend“

Auch Tino Langhammer hat wieder Lust auf Fußball. Der 36-Jährige pausierte zuletzt eine Saison und kehrt nun in die Abwehr zurück. Auch er war bereits bei den Testspielen im Einsatz.

Aus der Jugend-Spielgemeinschaft FC Einheit Rudolstadt / SV Schwarza stößt Elias Herold zur SG Traktor Teichel. Herold war in der vergangenen Spielzeit meist gesetzt und erzielte sechs Tore. Nun macht er seine ersten Schritte im Männerbereich.

Bei den Entwicklungen im eigenen Nachwuchs gibt es eine wichtige Regeländerung: Der Verband hat beschlossen, dass jüngere A-Junioren künftig grundsätzlich nicht mehr in den Männerbereich aufrücken dürfen. Da die SG Traktor Teichel in der Saison 2025/26 keine eigene A-Junioren-Mannschaft im Ligabetrieb stellt, versucht der Verein nun über Sondergenehmigungen dennoch einzelnen Talenten den Sprung in den Männerbereich zu ermöglichen. Ob dieser Weg Erfolg hat, ist derzeit noch offen.