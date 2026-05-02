SG Traktor Teichel dreht Finale spät und holt Kreispokal Vor rund 500 Zuschauern gewann die SG Traktor Teichel das Kreispokal-Finale gegen den FSV Gräfinau-Angstedt mit 2:1. Nach Rückstand drehte Teichel die Partie erst in der Schlussphase. Damit holt sich der Sieger auch den Einzug in den Thüringenpokal. von Rene Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Bursian

Vor rund 500 Zuschauern gewann die SG Traktor Teichel das Finale des Kreispokals der Männer mit 2:1 gegen den FSV Gräfinau-Angstedt und krönte damit einen starken Schlussspurt in einer lange offenen Partie. Durch den Erfolg qualifizierten sich die Gornitztaler zugleich für den Thüringenpokal der kommenden Saison und dürfen dort nun auf ein attraktives Los hoffen.

Im Vorfeld hatte es noch einige Fragezeichen gegeben, ob die SG Traktor aufgrund der parallel stattfindenden Vereinsfeierlichkeiten überhaupt antreten würde. Gespielt wurde dennoch – und vor dem Anpfiff stand zunächst eine Ehrung auf dem Programm. KFA-Verantwortlicher Ronald Telle aus Kranichfeld wurde für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Denny Göltzner aus Erfurt begann die Partie mit einer Großchance für den FSV Gräfinau-Angstedt. Bereits nach vier Minuten stand Maurice Günschmann plötzlich frei vor Eric Hejsek, hob den Ball jedoch deutlich über das Tor. In der Folge übernahm Teichel zwar mehr Spielanteile, konnte daraus aber kaum gefährliche Torchancen entwickeln. Überraschend fiel daher die Führung für den FSV. Ein langer Ball von Zentgraf aus dem Mittelkreis segelte in den Strafraum, wo sich Muth stark gegen seinen Gegenspieler behauptete und den Ball per Kopf über Hejsek hinweg zum 1:0 ins Netz setzte (18.). Der FSV blieb am Drücker und hätte wenig später nachlegen können. Einen Freistoßkracher von Zentgraf aus rund 22 Metern fischte Hejsek stark aus dem rechten Eck (22.). Auf der Gegenseite hatte Teichel seine beste Chance der ersten Halbzeit: Kluge wurde klasse freigespielt, scheiterte mit seinem Lupfer im rechten Strafraumbereich aber am aufmerksam reagierenden Lock (32.). Kurz vor der Pause wurde Gräfinau erneut gefährlich. Nach einem Freistoß von Heinze kam Muth am langen Pfosten per Kopf zum Abschluss, doch der Ball strich hauchdünn rechts vorbei (35.).