SG Traktor Teichel dreht Finale spät und holt Kreispokal

Vor rund 500 Zuschauern gewann die SG Traktor Teichel das Finale des Kreispokals der Männer mit 2:1 gegen den FSV Gräfinau-Angstedt und krönte damit einen starken Schlussspurt in einer lange offenen Partie. Durch den Erfolg qualifizierten sich die Gornitztaler zugleich für den Thüringenpokal der kommenden Saison und dürfen dort nun auf ein attraktives Los hoffen.
Im Vorfeld hatte es noch einige Fragezeichen gegeben, ob die SG Traktor aufgrund der parallel stattfindenden Vereinsfeierlichkeiten überhaupt antreten würde. Gespielt wurde dennoch – und vor dem Anpfiff stand zunächst eine Ehrung auf dem Programm. KFA-Verantwortlicher Ronald Telle aus Kranichfeld wurde für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet.
Unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Denny Göltzner aus Erfurt begann die Partie mit einer Großchance für den FSV Gräfinau-Angstedt. Bereits nach vier Minuten stand Maurice Günschmann plötzlich frei vor Eric Hejsek, hob den Ball jedoch deutlich über das Tor. In der Folge übernahm Teichel zwar mehr Spielanteile, konnte daraus aber kaum gefährliche Torchancen entwickeln. Überraschend fiel daher die Führung für den FSV. Ein langer Ball von Zentgraf aus dem Mittelkreis segelte in den Strafraum, wo sich Muth stark gegen seinen Gegenspieler behauptete und den Ball per Kopf über Hejsek hinweg zum 1:0 ins Netz setzte (18.). Der FSV blieb am Drücker und hätte wenig später nachlegen können. Einen Freistoßkracher von Zentgraf aus rund 22 Metern fischte Hejsek stark aus dem rechten Eck (22.). Auf der Gegenseite hatte Teichel seine beste Chance der ersten Halbzeit: Kluge wurde klasse freigespielt, scheiterte mit seinem Lupfer im rechten Strafraumbereich aber am aufmerksam reagierenden Lock (32.). Kurz vor der Pause wurde Gräfinau erneut gefährlich. Nach einem Freistoß von Heinze kam Muth am langen Pfosten per Kopf zum Abschluss, doch der Ball strich hauchdünn rechts vorbei (35.).
Auch nach dem Seitenwechsel drängte der FSV auf die Vorentscheidung. Die riesige Möglichkeit zum 2:0 vergab allerdings Lindner: Nach einer scharfen Hereingabe von Schmidt stand er am langen Pfosten völlig frei, jagte den Ball aus drei Metern jedoch deutlich über das Tor (48.). Spätestens da verpasste Gräfinau die mögliche Entscheidung. Ein weiterer Distanzschuss aus 20 Metern rauschte wenig später nur knapp am rechten Pfosten vorbei (62.). Von Teichel kam offensiv lange Zeit zu wenig. Zwar war das Bemühen um den Ausgleich erkennbar, doch zu viele Fehlpässe verhinderten klare Torchancen. Als viele Zuschauer bereits mit dem Pokalsieg des FSV rechneten, schlugen die Gornitztaler plötzlich eiskalt zu. In der 84. Minute trat Staskewitsch zu einem Freistoß aus fast 30 Metern an und donnerte den Ball halbhoch in die rechte Ecke. Lock war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern – der umjubelte Ausgleich. Und Teichel legte sogar noch nach. Nur wenige Minuten später setzte sich Kluge auf der linken Seite stark durch und spielte den Ball flach in die Mitte. Dort stand Basak goldrichtig und schob aus fünf Metern zum 2:1 ein. Die Partie war komplett gedreht.
Der FSV Gräfinau-Angstedt fand darauf keine Antwort mehr, sodass die SG Traktor Teichel am Ende den Pokal in den Himmel stemmen durfte. Ein Finale, das lange nach einem Erfolg für den FSV aussah, fand durch den furiosen Endspurt der Gornitztaler doch noch seinen überraschenden Sieger.