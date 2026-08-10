SG Tiefenbach/Landshut mit hochverdientem Auswärtssieg

Nach einem knappen aber durchaus verdientem 4-3 Auftaktsieg gegen 09 Landshut mussten die Jungs um Trainertrio Lackermeier/Haas/Müller nun beim nächstem Aufstiegsanwärter antreten, der DJK Altdorf. Diesmal wurden die Gäste durch Simon Bader, Mario Folger, Luan Gashi und Florian Weissenbach verstärkt, die von der SpVgg Landshut ins Rennen geschickt wurden. Um es kurz zu machen es war von Beginn an ein Spiel auf ein Tor denn die DjK-ler versuchten wohl vor allem im 1. Durchgang den "Bus zu parken". Mit Mann und Maus stand die Heimelf im und um den eigenen 16er und die haushoch überlegenen Gäste erspielten sich eine Chance nach der anderen, doch es wollte einfach der Führungstreffer nicht fallen. Dies lag aber nicht nur an Pech sondern auch am überragendem Keeper Winter der Altdorfer, der selbst unmögliche Bälle parierte und seinem Team das schmeichelhafte 0-0 zur Pause sicherte. Nach der Pause lief alles wie gehabt - Die SG drückte und überbot sich im Auslassen von Topchancen, doch nach Vorarbeit von Mühlbauer war es dann Weissenbach der den Ball endlich über die Linie drücken konnte. Zu diesem Zeitpunkt hätte es schon 6-0 oder 7-0 stehen können, so überlegen waren die Gäste. In der 54. Min. war es dann Toptorjäger Soffietti, der nach Vorlage von Müller für die Entscheidung sorgte und auf 2-0 erhöhte. Nach der Verletzung von Weissenbach, der mit seinen "Spielekollegen" Gashi und Folger die Offensive belebte, dann ein kleiner Bruch im Spiel des Auswärtsteams und prompt kam Altdorf mit einem Konter (sehenswerte Spielverlagerung) und dem ersten und einzigem Torschuss zum 1-2, aber zu mehr reichte es nicht mehr und hätte den Spielverlauf auch komplett auf den Kopf gestellt. Damit holt die SG aus den beiden Spitzenspielen satte 6 Punkte und ist mit Aiglsbach/Meilenhofen punktgleich auf Platz 1. Insgesamt ein gutes Spiel aber über die mangelnde Chancenverwertung wird zu sprechen sein, denn bereits im ersten Spiel versäumte man es den Sack frühzeitig zu zu machen um Körner zu sparen. Am Wochenende haben die Jungs dann spielfrei bevor es am Samstag den 22.8. um 14 Uhr zuhause gegen die DJK-SV Furth weitergeht. Wir hoffen auf zahlreiche Fans und welche die es werden wollen, denn bislang wird attraktiver Fussball geboten.